Кибербезопасность на первом плане

Консолидация усилий для противодействия компьютерным атакам на информационную инфраструктуру органов государственной власти, кадровое обеспечение в области технической защиты информации. Эти вопросы стали главными на заседании Координационного совета по защите информации при полномочном представителе Президента России в Приволжском федеральном округе. Встреча прошла в Чебоксарах 16 октября.

В мероприятии приняли участие Глава Чувашии Олег Николаев и заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Игорь Паньшин, представители региональных органов исполнительной власти и силовых ведомств.

Приветствуя собравшихся, руководитель республики отметил, что Чувашия является одним из лидеров в области цифровизации в здравоохранении. Также регион готов делиться накопленным опытом в сфере информационной безопасности.

В свою очередь, заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Игорь Паньшин обратил внимание, что Правительство Чувашской Республики придает большое значение развитию цифровой сферы: создана базовая инфраструктура, введены в эксплуатацию информационные системы, функционирует Единый портал государственных услуг, центр обработки данных и удостоверяющий центр. Ключевым направлением является безопасность — 100% государственных систем имеют аттестаты соответствия, а меры защиты информации полностью реализованы. «Все это свидетельствует о высоком уровне информатизации в регионе», — подчеркнул Паньшин.

К СВЕДЕНИЮ

Чувашия вошла в топ-5 регионов-лидеров по цифровизации здравоохранения. Ежегодно к врачу дистанционно записываются около 10 млн раз, а число пользователей сайта превысило 600 тыс. человек. Все медицинские организации подключены к единой информационной системе, где документы формируются в электронном виде. Количество телеконсультаций превысило 43 тыс. в 2024 году, доступность телемедицины увеличилась в четыре раза.

Также внедряются технологии искусственного интеллекта. С 2021 года используются голосовые помощники для записи на вакцинацию и прием к врачу. С 2023 года применяются технологии «компьютерного зрения» в лучевой диагностике.