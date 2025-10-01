Чувашия готовится к XI Всероссийскому конкурсу проектов создания комфортной среды

Появились новые возможности

Города Новочебоксарск и Мариинский Посад, поселок Вурнары планируют участвовать в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В Красночетайском округе уже стартовал первый этап — народное голосование.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», напоминает Минстрой Чувашии. Эта инициатива позволяет получить федеральное финансирование на преображение общественных пространств. Заявки на участие необходимо подать до 1 июня 2026 года.

«С этого года в правилах конкурса произошли важные изменения. Теперь, помимо малых городов и исторических поселений, в нем могут принять участие и опорные населенные пункты, что существенно расширяет возможности для благоустройства муниципалитетов Чувашии», — подчеркивает главный архитектор республики Павел Корнилов.

Кстати, администрация Красночетайского округа вынесла на суд жителей вопрос о выборе общественного пространства для будущего преображения. Голосование проходит в онлайн-формате, и каждый желающий может определить, какая территория села Красные Четаи получит новую жизнь: улица Новая, улица Придорожная или улица Огнеборцев. Концепцию благоустройства на конкурс для территории-победителя разработает Институт территориального развития Чувашии.

Принять участие в голосовании можно до 24 октября на официальной странице округа в социальной сети ВКонтакте и в телеграм-канале.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится Минстроем России с 2018 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. За это время его победителями стали 16 проектов благоустройства малых городов и исторических поселений Чувашии. Современные общественные пространства появились в Новочебоксарске, Ядрине, Цивильске, Алатыре, Шумерле, Мариинском Посаде, Козловке, Канаше и селе Порецком.

В этом году реализован проект «Государева гора» в Мариинском Посаде, близится к завершению благоустройство территории между вокзалами в Канаше, а в Цивильске и Ядрине уже начались работы по проектам «Кружки и секции» и «Ядринский торг» соответственно. В следующем году стартует реализация еще одного проекта-победителя — «Наследие Порецкого».

Алина Семенова