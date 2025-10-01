Урожай удался

Сельскохозяйственные предприятия и крестьянские фермерские хозяйства завершают сезонные полевые работы.

По данным Чувашского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр Агроаналитики», на 13 октября в республике обмолочены зерновые и зернобобовые культуры на 271 тыс. гектарах, или 98% уборочной площади. Намолот зерна достиг 985,6 тыс. тонн. Больше всего получено пшеницы и ячменя. Лидерами уборочной страды стали Яльчикский и Цивильский муниципальные округа с 97,6 и 81,1 тыс. тонн зерна, соответственно.

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 36,3 центнера на гектар, что на 28,3% выше прошлогоднего показателя. Максимальная урожайность культур, превышающая 40 ц/га, зафиксирована в Красноармейском, Чебоксарском, Яльчикском и Цивильском округах.

Картофель убран с площади 3,9 тыс. гектаров — это около 96% посевов. Урожайность составила 287,9 ц/га против 249,1 ц/га на аналогичную дату прошлого года. Больше всего картофеля было собрано с полей Комсомольского (22,9 тыс. тонн) и Батыревского (18,2 тыс. тонн) округов, что составляет около 37% валового сбора культуры в регионе. Максимальная урожайность достигнута в Яльчикском (369,6 ц/га) и Чебоксарском (363,1 ц/га) округах.

Также к 13 октября чувашские аграрии собрали 23,9 тыс. тонн рапса, 28,4 тыс. тонн сахарной свеклы, 6 тыс. тонн подсолнечника на зерно, 2,9 тыс. тонн горчицы, 2,9 тыс. тонн масличного льна (15,2 ц/га), 1,2 тыс. тонн сои. Хмель убран с площади 129 гектаров, валовой сбор составил 233 тонны, урожайность — 18,1 ц/га, что превышает прошлогоднее значение на 11,7%.

Кстати

Для увеличения объемов выращивания зерновых культур предусмотрено возмещение затрат на их производство и реализацию. В текущем году сумма ассигнований для аграриев республики составила 73,61 млн рублей. Средства полностью перечислены получателям.

Алина Семенова