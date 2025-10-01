О забегаловках и торговых надбавках

Госсовет Чувашии внес в Госдуму пакет законодательных инициатив

Первый законопроект в случае принятия предоставит регионам право ограничивать время розничной продажи алкоголя во всех заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, включая рестораны.

Документ, разработанный чувашскими парламентариями, был рассмотрен и одобрен на одной из предыдущих сессий республиканского Госсовета, а 9 октября поступил на рассмотрение в федеральный парламент.

Инициатива призвана устранить правовой пробел, которым пользуются некоторые питейные заведения. Как пояснили разработчики, в феврале прошлого года Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий субъекты Федерации полномочиями запрещать торговлю спиртным в питейных заведениях, расположенных в многоквартирных домах. Однако действующий с 2016 года ГОСТ для объектов общепита носит рекомендательный характер. Это позволяет подобным забегаловкам, сменив статус с «буфета» на «ресторан», продолжать круглосуточную продажу алкоголя, обходя региональные ограничения.

Для решения этой проблемы законодатели Чувашии предложили распространить право регионов на ограничение времени продажи спиртного во всех точках общественного питания без исключений. Данную инициативу уже поддержали 43 региона России.

Как ранее отмечал спикер парламента Чувашии Леонид Черкесов, комментируя данный законопроект, «это очень важный шаг в борьбе с пьянством и защите покоя граждан. Наша цель — системное решение проблемы алкоголизации. Совместная работа с федеральными органами должна закрыть правовые пробелы и усилить контроль за оборотом алкоголя на всех уровнях».

Еще один законопроект, внесенный депутатами Госсовета Чувашии, касается сферы ценообразования. Он предлагает освободить от процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проекты муниципальных нормативных актов, которые устанавливают цены на товары и размер торговых надбавок.

Инициатива направлена на выравнивание прав муниципальных и региональных властей. В настоящее время ОРВ не проводится в отношении аналогичных актов, принимаемых на уровне субъектов РФ. Кроме того, оценке не подлежат инициативы местных властей, которые отменяют местные налоги или принимаются для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Таким образом, законопроект вводит единый подход к оценке регулирующего воздействия для региональных и муниципальных правовых актов в данной сфере. Для этого предлагается внести изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

«Предлагаемое изменение направлено на усовершенствование механизма проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципальных образований», — поясняется в сопроводительных документах.

Оба законопроекта в ближайшее время будут направлены в профильные комитеты Госдумы, после чего их вынесут на обсуждение в ходе пленарного заседания.

Василий Григорьев