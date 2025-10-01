Малые дела — большие перемены

Для жителей республики инициативное бюджетирование — это реальный шанс преобразить свои улицы, дворы и микрорайоны.

Программа помогает решать вопросы, которые долгое время оставались без внимания. Результаты не могут не радовать. Замечательно и то, что сами жители, объединившиеся для общего дела, понимают — многое зависит от их активности.

В селе Шимкусы Янтиковского округа завершились ремонт памятника участникам Великой Отечественной войны и благоустройство сквера. Проект реализован в рамках программы «Ниме — Народный бюджет». Общая стоимость работ превысила 5 млн рублей, сельчане внесли более 309 тыс. рублей.

В этом году в округе обновлено шесть памятных мест. К примеру, в том же селе Шимкусы, на территории школы, создана новая монументально-декоративная композиция, посвященная учителям-фронтовикам. В планах на 2026 год — благоустройство памятников в деревнях Беляево и Нижарово.

На территории микрорайона «Элеватор» в Канаше завершается ремонт автомобильной дороги, что также предусмотрено программой инициативного бюджетирования. Строительный контроль уже проводит проверку качества выполненных работ.

Жители Красночетайского округа решили обустроить зону отдыха «Чавал». В этой местности зимой любят собираться лыжники, проходят соревнования. Для приверженцев здорового образа жизни здесь построили здание общей площадью 48 кв. м, оно оснащено современной системой пожарной сигнализации, электричеством и отоплением. Лыжная база оборудована двумя раздевалками, тренерской комнатой, складским помещением и общим залом.

«Планы гораздо масштабнее, — сообщает пресс-служба администрации муниципального округа. — Наша цель — превратить местность «Чавал» в полноценный центр активного отдыха, благоустроив не только лыжную базу, но и окружающее пространство. Это обеспечит отличные условия для занятий спортом круглый год».

Тем временем на территории Большечурашевского сельского поселения Ядринского округа прошли сходы граждан: жители определялись с будущими проектами инициативного бюджетирования. Как выяснилось, самое востребованное направление — ремонт дорог. Например, он требуется в селах Большое Чурашево и Ойкас-Асламасы, в деревнях Ильдубайкино и Никиткино.