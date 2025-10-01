При Канашском межтерриториальном медицинском центре начал работу Центр здоровья

Только за первую неделю его посетило более ста человек. Новое подразделение открылось благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Основное направление деятельности — консультация и поддержка пациентов с факторами риска, например, с лишним весом или вредными привычками.

Центр здоровья ориентирован на обслуживание жителей 14 муниципальных образований. Сюда можно обратиться самостоятельно или по направлению врача. Для каждого пациента составляется индивидуальный план коррекции образа жизни, позволяющий снизить риски возникновения хронических заболеваний. Также будут проводиться выездные мероприятия.

С работой центра ознакомилась министр здравоохранения Чувашской Республики Лариса Тарасова. На встрече также обсуждались перспективы Канашского медцентра в рамках Стратегии развития регионального здравоохранения до 2030 года.

Министр посетила и первично-сосудистое отделение, которое обслуживает около 200 тыс. жителей города Канаша и восьми муниципальных округов: Канашского, Янтиковского, Шемуршинского, Яльчикского, Батыревского, Комсомольского, Ибресинского и Урмарского.

«В следующем году планируем открыть здесь Региональный сосудистый центр. Это позволит оказывать специализированную медицинскую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями при помощи современного высокотехнологичного оборудования, без необходимости выезжать в республиканские больницы. Уже сейчас идет активная подготовка. Отмечу, что часть финансирования проекта осуществляется за счет средств республиканского бюджета благодаря непосредственной поддержке Главы Чувашии Олега Николаева», — подчеркнула Лариса Тарасова.

Кроме того, в скором времени в терапевтическом отделении Канашского медцентра будут оказывать специализированную медицинскую помощь пациентам с болезнями органов пищеварения. Планируется, что гастроэнтерологические койки начнут работу до конца этого года.