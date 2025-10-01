Начались проводы в армию

С 1 октября в России проходит осенний призыв

Для оповещения призывников применяются как бумажные, так и электронные повестки. Документ считается врученным по истечении семи дней с момента размещения в реестре, независимо от наличия аккаунта на портале «Госуслуги». Электронная повестка обладает полной юридической силой.

Об этом шла речь на встрече Главы Чувашии Олега Николаева с исполняющим обязанности военного комиссара республики Андреем Колесником. Также было отмечено, что 24 сентября 2025 года Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о переходе к круглогодичному призыву на срочную службу вместо традиционных весенней и осенней кампаний. Инициатива направлена на равномерное распределение нагрузки на призывные пункты. Кроме того, срок действия решения о призыве на срочную службу увеличен до одного года. Это означает, что если гражданин не явился для прохождения службы в ближайший призыв, он может быть призван в следующую кампанию в течение года с момента получения повестки.

«Благодаря внедрению единого реестра и электронных повесток «уклонисты» сами начинают выходить с военкоматами на связь. Военнообязанные регулярно должны проверять портал для своевременного получения информации», — отметил Андрей Колесник.

«Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность и комфорт наших призывников. Переход на цифровые технологии и внедрение новых правил призваны упростить процесс уведомления и минимизировать неудобства для молодых людей. Наша задача — создать условия, при которых каждый юноша сможет исполнить свой конституционный долг легко и спокойно», — подчеркнул Глава региона.

С мая 2025 года в России заработал Единый реестр воинского учета — реестрповесток.рф. Это нововведение позволяет военнообязанным жителям Чувашии самостоятельно проверять наличие повесток, а работодателям — запрашивать необходимые сведения о сотрудниках. Реестр содержит персональные данные: паспортные сведения, информацию о прикрепленном военкомате, выданных повестках и примененных временных мерах, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

Тем временем

На этой неделе в Чувашии начались первые отправки новобранцев на военную службу по осеннему призыву 2025 года. Ряды Вооруженных сил РФ пополнили десять представителей Вурнарского округа. Столько же новобранцев отправилось из Ядрина. Молодых людей провожали в торжественной обстановке. Призывников благословил настоятель Свято-Троицкого собора отец Сергий, всем были вручены платки-обереги и молитвословы. Народный фольклорный ансамбль «Виръял» провел обряд проводов в армию.