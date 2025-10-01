В Чебоксарах стартовал суперфинал VII Всероссийского фестиваля детского дворового футбола

В схватке — команды от Калининграда до Магадана

Чувашия принимает еще одно масштабное событие в мире отечественного спорта — 16 октября на столичном стадионе «Спартак» стартовал суперфинал VII Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6.

За медали соревнований сражаются 33 команды мальчиков и 27 коллективов девочек — всего выступают более 600 юных футболистов из 35 регионов страны. География участников обширна — от Калининграда до Магадана. Состязания проходят в рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» при поддержке Минспорта России и Правительства региона.

По словам Председателя Госсовета Чувашии Леонида Черкесова, проведение финального турнира в Чебоксарах свидетельствует о признании высокого уровня развития детско-юношеского спорта в республике.

Отметим, что Чувашию на соревнованиях представят две команды «Бокс» из Новочебоксарска. После жеребьевки коллектив мальчиков попал в группу Б, где сыграет с «Лидером» из Красноярского края, «БейБеги» из Ленинградской области, а также клубом «Боровское» из Новосибирской области. В свою очередь, девочки из «Бокса» посоперничают в группе Л с «Нефтяником» (Ульяновская область) и «Форвард ДОЛ Рассвет» (Новосибирская область).

Поединки предварительного этапа пройдут на чебоксарских аренах «Спартак» и «Олимпийский». Финал турнира намечен на 18 октября и состоится на стадионе столичной школы № 65. Кстати, награждать победителей и призеров будет заместитель председателя Комитета Госдумы России по международным делам, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, которая посетит Чувашию.