Миссия — жить по заветам Ивана Яковлева

Старейший вуз республики — Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева — отмечает 95-летний юбилей

Его история началась 10 июня 1930 года, когда ВЦИК и Совнарком РСФСР приняли Постановление об открытии Чувашского педагогического института, а уже 2 октября 1930 года 110 студентов приступили к очным занятиям на физико-техническом и общественно-литературном отделениях. Педагогический персонал в начале работы института состоял из 15 человек. К 1940 году работали уже 80 преподавателей, из них кандидатов наук и доцентов — 9 человек.

С первых дней вуз стал продолжателем традиций Симбирского чувашского практического института народного образования, работавшего на базе Симбирской чувашской учительской школы, основанной в 1868 году выдающимся ученым и просветителем Иваном Яковлевым. За девять с половиной десятилетий учебное заведение сохранило и приумножило ценности, заложенные педагогом-новатором. В канун празднования 110-летия со дня рождения Ивана Яковлева педагогическому институту присвоено имя чувашского просветителя. В вузе открыт Музей И.Я. Яковлева, который содержит более 2500 предметов основного фонда.

За богатую историю образовательной деятельности вуз подготовил 64 тысячи специалистов. Среди выпускников — три Героя Советского Союза, Герой Социалистического Труда, народные учителя, сотни орденоносцев, заслуженных работников образования, науки, культуры и спорта.

Сегодня Университет Яковлева — это высшая школа, где традиции и опыт сочетаются с современными достижениями передовой науки и практики. На площадках технопарка универсальных педагогических компетенций «Учитель будущего поколения России» имени А.С. Маркова и педагогического технопарка «Кванториум» имени Д.Д. Ивлева, открытых в рамках реализации нацпроекта «Образование» при поддержке Минпросвещения России, есть все возможности для изучения профессий будущего: робототехника, искусственный интеллект, виртуальная реальность. Здесь свои навыки на современном оборудовании оттачивают будущие учителя и проходят курсы повышения квалификации педагоги Чувашской Республики.

В ЧГПУ имени И.Я. Яковлева получают образование свыше 4 тысяч студентов по многоуровневым образовательным программам по актуальным направлениям развития науки, технологий и техники. Центр дополнительного образования позволяет освоить дополнительные профессии — менеджера, переводчика, логопеда, дизайнера и др.

Вуз активно развивает международные связи. Преподаватели и студенты проходят стажировки в лицеях, колледжах и университетах Китайской Народной Республики, Республики Шри-Ланка, Республики Узбекистан, Кыргызстана и Беларуси.

Университет Яковлева уверенно удерживает высокие позиции в рейтингах среди педагогических вузов страны. Ежегодно коллектив реализует более 60 научных исследований, в том числе проекты в рамках государственного задания Минпросвещения России по направлениям: «Подготовка и профессиональное развитие педагогических кадров», «Международная деятельность (проекты)» и «Естественнонаучное направление, технологический суверенитет». Научные изыскания носят прикладной характер, так, учебный модуль «Занимательные опыты и эксперименты», разработанный учеными вуза, уже сегодня применяется на уроках физики в школах республики.

Организация внеучебной работы в ЧГПУ позволяет студентам проявить свои творческие способности: в университете работает более 50 творческих кружков и спортивных секций. Динамично развивается система самоуправления, активно действуют 18 студенческих объединений, есть свой медиацентр.

Обращаясь с добрыми словами поздравлений к ветеранам педагогического труда, многочисленным выпускникам, сообществу педагогов и студентов, ректор ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Игорь Кожанов подчеркнул, что благодаря неустанному труду всего коллектива педуниверситет сохраняет уникальную академическую атмосферу и лучшие традиции отечественной педагогики. Он выразил уверенность, что отмечаемый юбилей даст импульс к развитию вуза, результатом которого станут новый уровень педагогического образования в родной республике и высокий авторитет учителя в обществе.

Марина Варламова