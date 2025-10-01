В Канаше будут выращивать чёрную львинку

В Чувашии планируется наладить производство кормового белка из личинок насекомых. Распоряжение о передаче земельного участка под реализацию инвестиционного проекта ООО «Энтопром» подписал Глава республики Олег Николаев.

Современный производственный комплекс по выращиванию черной львинки мощностью 2250 тонн в живом весе в год намечено построить в Канаше. Проект сопровождает Агентство инвестиционного развития Чувашии. Он предусматривает полный цикл переработки — от выращивания до сушки личинок, а также выпуск органических удобрений в жидком и твердом виде.

Инвестор собирается вложить в проект 279,1 млн рублей и выйти на плановые объемы в 2027 году. Будут созданы новые рабочие места, обеспечено развитие биотехнологического направления в сельском хозяйстве, что позволит частично заместить импортные корма на российском рынке.

Справка «сч»

Черная львинка — тропическая муха длиной 15-20 мм. Насекомое разводят в промышленном масштабе, сушеные личинки используются в качестве высокопротеинового корма для сельскохозяйственных и домашних животных, прежде всего, для птицеводства. Два года назад Правительство России признало разведение черной львинки особым видом сельскохозяйственной деятельности.