Фестиваль ГТО пройдёт в Чебоксарах

В администрации столицы республики состоялось совещание, приуроченное к проведению фестиваля комплекса «Готов к труду и обороне». В масштабном событии примут участие школьники, студенты, сотрудники предприятий. Праздник здорового образа жизни начнется 18 октября на стадионе «Спартак» и продлится до 18 декабря. В течение двух месяцев определятся лучшие в различных номинациях, например: «Самый юный и самый взрослый герой ГТО», «Самый спортивный вуз», «Самое спортивное предприятие». Победителей и призеров наградят кубками, медалями и дипломами.
Опубликовано: 10 октября 2025 г.
