Правительство Чувашии внесло изменения в план капремонта домов

Автор: Советская Чувашия

Кабинет министров Чувашской Республики утвердил изменения в краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов на 2024-2026 годы. Так, исключено 170 зданий. Причины — решение собственников о переносе работ и заключение межведомственной комиссии о нецелесообразности ремонта на данном этапе. Кроме того, несколько домов были признаны аварийными — их будут сносить.

Одновременно в план на 2024-2026 годы добавили 33 дома. Часть из них перенесли с прошлых лет, а другие включили для замены лифтов и ремонта крыш. Всего до конца 2026 года капремонт проведут в 1010 домах, в которых проживают более 156 тыс. человек. Финансирование составит около 9,5 млрд рублей. Кроме того, по данным Минстроя Чувашии, в 2025 году на реализацию плана из бюджета республики направят дополнительно 218 млн рублей.

Опубликовано: 10 октября 2025 г.


