Гагаринский мост планируют открыть в этом году

Зависли над Кайбулкой

Капитальный ремонт Калининского моста, который начался в середине сентября, существенно улучшит состояние транспортной сети Чебоксар. На сегодня это не единственная точка на карте города, где трудятся дорожники. Ведутся большие работы на Марпосадском шоссе, улицах Пархоменко и Пристанционной, а также на Гагаринском мосту. Все эти объекты включены в национальный проект «Инфраструктура для жизни», цель которого — повысить качество городской среды.

Новость о том, что мост, соединяющий улицу Композиторов Воробьевых и улицу Калинина, уйдет на капремонт, «взбодрила» пользователей социальных сетей и интернет-форумов, спровоцировав их на бурную активность. Столичные автомобилисты высказывали друг другу различные мнения — от негативных до нейтрально-одобряющих. Большая часть водителей сетовала на то, что один из самых насыщенных транспортом переездов крепко встанет из-за неизбежной пробки. А если учесть, что в часы пик город полон заторов на дороге, то объездные пути — слабое утешение.

Понимали это и в администрации Чебоксар, но, если честно, вариантов облегчить жизнь автовладельцам в этой ситуации у них было не так уж и много. Конечно, столичная мэрия и ГАИ разработали меры для разгрузки дорожной сети. Чтобы транспорт быстрее проходил участок, левый поворот на улицу Ярославскую перекрыт. Попасть в центр можно через Президентский бульвар. А на участке от улицы Ивана Франко до моста выделена отдельная полоса для общественного транспорта.

Каждый день по Калининскому мосту проезжает около 18 тыс. автомобилей — это примерно 11% всего городского трафика сегодня. Но в первые годы после строительства это навесное сооружение пропускало через себя куда более скромный автомобильный поток. Его возводили с 1961-го по 1965 год, и это был первый железобетонный мост в Чебоксарах. И если уж углубляться в историю, то дорожную конструкцию через реку Кайбулку строил шестой участок 445-го мостопоезда московского «Мостотреста» Министерства транспортного строительства СССР. Он состоял из рабочих Москвы, Свердловска, Киева и местных специалистов. Ну а потрачено на прокладывание моста через Кайбулку более 700 тыс. рублей.

Сегодня эта сумма может вызвать улыбку или удивление. Но возвращаясь к современным реалиям, напомним, что на капремонт Калининского моста выделено 312,33 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Специалисты подрядной организации выполнят ремонт опор и пролетных строений, реконструкцию дорожных подходов, модернизацию освещения и контактных сетей троллейбусных линий.

Тут самое время сказать, что капремонт моста напрашивался давно. Во-первых, навесное сооружение по улице Калинина ни разу не обновлялось со дня своего открытия. Ни разу! Во-вторых, меня как автомобилиста долгое время смущало качество дорожного покрытия на мосту, и теперь я могу только констатировать, что дорога здесь станет куда лучше прежнего. То есть сегодня решается вопрос как безопасности, так и комфортного проезда.

Ремонт длится чуть больше месяца, и что мы сейчас видим? Половина моста со стороны Волги занята техникой и рабочими, так что движение в обе стороны теперь только по одной половине проезжей части. Для тех, кто ездит здесь ежедневно — это, конечно же, не новость. Но если конкретизировать обстановку на объекте, то рабочие в настоящее время демонтируют старое мостовое полотно, готовят конструкции к замене опорных частей.

Заглядывая вперед, скажем, что следующим этапом идет установка новых инженерных систем, современных ограждений и светильников. Претерпит изменения и механизм водоотвода, который защищает мост от влаги.

Конечно, нельзя не затронуть и обновление «младшего брата» Калининского моста — Гагаринского. И здесь есть хорошие новости для тех, кто укорял власти города за то, что, не закончив реконструкцию одного сооружения, частично закрывают движение на другом. И, казалось бы, да, город накроет транспортный коллапс. Тем более что Гагаринский мост, согласно документам, должны были сдать только в следующем году. Однако первая его половина открылась для движения после ремонта раньше срока, и это в корне меняет дело.

По словам директора столичного управления ЖКХ и благоустройства Константина Львова, есть вероятность улучшения ситуации на дорогах. «Мы понимаем, что сейчас движение по городу осложнено, ведь одновременно ремонтируются два ключевых объекта — Гагаринский и Калининский мосты. По Гагаринскому — движение планируем открыть уже к концу года. Это позволит немного снизить нагрузку. А Калининский — планируем полностью обновить к октябрю 2026 года», — заявил он.

Капремонт — это неудобства, без которых не бывает больших улучшений. Стоит довериться профессионализму специалистов подрядной организации и набраться терпения, чтобы ездить потом комфортнее и безопаснее.