Солнечный круг! Ура! Алакай!

В Чебоксарах прошел X Международный образовательный театральный фестиваль-форум «Одинаковыми быть нам необязательно»

Не успели в Чувашском театре кукол проводить гостей из Уфы, как на его сцене уже стартовал X Международный образовательный театральный фестиваль-форум «Одинаковыми быть нам необязательно», прошедший с 5 по 7 октября. Министр культуры Чувашии Светлана Каликова, поприветствовавшая участников и организаторов проекта, подчеркнула его важность не только для особенных детей и их родителей, но и для каждого из нас, ведь доброта и человечность, мудрость и щедрость, взаимопомощь и забота о ближнем — то, что не имеет цены и срока давности.

На этот раз в столице республики встретились театральные труппы из Татарстана, Владимирской и Нижегородской областей. Нотку «международности», пусть и в дистанционном формате, добавил Актюбинский областной театр кукол «Алакай» (с казахского языка его название переводится как «Ура»). Наши кукольники тоже внесли в афишу свою лепту. В рамках фестивальной программы в Образовательном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья был сыгран спектакль «Белая кошка». А воспитанники студии «ОСОБЫЕ — РАЗНЫЕ — РАВНЫЕ», функционирующей на базе Чувашского театра кукол, показали музыкально-поэтическое представление «Поговорим о войне по-особенному», посвященное 80-летию Великой Победы. Одним из самых пронзительных моментов действа стал финал, когда под песню «Солнечный круг» сердца тех, кто на подмостках и в зале, забились в унисон.

Сразу две работы привезли в Чебоксары артисты Владимирского областного театра кукол. Постановка «Где прячутся сны?» создана в расчете на юных зрителей с нарушением слуха. «История про оживающие ночью чудеса, которые случаются, пока дети, закрыв глазки, спят на любимой подушке, основана на сочетании зрительных образов и звуковых эффектов, — рассказали гастролеры. — Это фантазия, понятная без слов, но слова тут все же присутствуют. По сути, у нас получился спектакль на двух языках». А вот постановка «Маленькое приключение в Волшебном лесу» адресована незрячим детям и ребятам с нарушением зрения, поэтому повествование сопровождается тифлокомментированием, то есть лаконичным описанием предмета, пространства или действия, которые непонятны слепым или слабовидящим без специальных словесных пояснений. «На сцене применяются методы полного погружения и восприятия происходящего: обоняние, звуки, тактильные ощущения, — говорят владимирцы. — Маленьких театралов встречает Лесовичок, который провожает их в лес и делится своими секретами, дает возможность услышать симфонию дождя и узнать, о чем шепчутся муравьи».

В спектакле Набережночелнинского театра кукол «Какого цвета ветер?» помимо тифлокомментирования использован язык Брайля (рельефно-точечная система письма и чтения из шести точек, расположенных в ячейке, которые распознаются на ощупь как буквы, цифры и знаки препинания). Постановка помогает детям с ограниченными визуальными способностями сформировать представление о цветах, ассоциирующихся с небом, солнцем и другими природными объектами и явлениями. «В центре сюжета — трогательная история дружбы между лилипутом и ветром, — отмечают челнинцы. — Маленький герой отправляется в путешествие по пустыням и Северному полюсу, чтобы задать своему другу главный вопрос: какого он цвета? Основная особенность игрового процесса — тактильное взаимодействие: зрители могут в буквальном смысле прикоснуться к элементам спектакля — потрогать песок, лед, воду и даже достать камушки со дна».

Однако если премьеры сказок из Владимира и Набережных Челнов состоялись несколько лет назад, то спектакль «Открой глаза!» живет в репертуаре Дзержинского театра кукол всего месяц. Зрители познакомились с ним в начале минувшего сентября, но уже успели проникнуться и полюбить. «Помимо обычной речи актеры и куклы используют жестовый язык, — пояснили дзержинцы. — Главные герои истории — брат и сестра. В канун дня рождения «солнечной» девочки Фани они отправляются в путешествие по необычным городам, где открывают для себя мир особенных людей и находят новых друзей».

Кстати

В рамках просветительской части юбилейного фестиваля-форума Чувашский театр кукол во главе с директором Елизаветой Абрамовой и Чувашский институт культуры и искусств под руководством ректора Натальи Баскаковой подписали договоры о сотрудничестве с Ярославским театральным институтом имени Фирса Шишигина. Его ректор Татьяна Ерохина, а также доцент кафедры театра кукол Наталья Хабарина и ее талантливые студенты специально приехали в Чебоксары, чтобы показать на практике новые подходы к реализации инклюзивных проектов и поделиться опытом привлечения людей с ограниченными возможностями здоровья к культурной жизни общества. Образовательная программа «Инклюзия в театре как искусство взаимодействия» позволила расширить представления о культуре как об инструменте их реабилитации и социализации и стала очередным доказательством того, что для настоящего творчества нет преград. «На протяжении всего фестиваля-форума нас не отпускало ощущение тепла и добра, улыбок и любви. Он был насыщенным, интересным и полезным, — отметила Татьяна Иосифовна. — Впереди — совместные творческие проекты, новые открытия и яркие встречи».