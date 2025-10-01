Дневник привел к нарушителю

На территории Сорминского участкового лесничества инспекторы Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики во время очередного патрулирования обнаружили гору мусора.

Среди бытовых отходов был найден дневник ученика одной из школ Красноармейского муниципального округа. Инспекторы установили домашний адрес и контакты его родителей. В отношении главы семейства составлен протокол за нарушение правил санитарной безопасности в лесах. Мужчине грозит административный штраф в размере до 1 тыс. рублей. Также рассчитан вред, причиненный в результате захламления территории лесного фонда отходами производства и потребления. Сельчанин должен выплатить 4500 рублей.