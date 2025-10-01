Льготная ипотека на сельское жильё

Один из ведущих банков Чувашии принимает заявки на сельскую ипотеку по новым условиям льготной программы. Их могут подать работники АПК и социальной сферы села, а также участники специальной военной операции.

Начиная с 2020 года, жители республики по ипотечной программе получили 4 млрд рублей. C ее помощью жилищные условия улучшили 1763 семьи. По словам специалистов банка, льготное кредитование стало возможным благодаря перераспределению имеющегося лимита за счет снижения ключевой ставки. Теперь можно получить заем на щадящих условиях сроком до 25 лет. Средства разрешается направить либо на приобретение готового жилого дома, либо на строительство или покупку земельного участка для ИЖС. Еще один вариант — приобрести квартиру в новостройке в опорном населенном пункте.