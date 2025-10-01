До конца года центр Ядрина преобразится

Подрядчики действуют по плану

Проект «Ядринский торг: переосмысливая повседневность» предусматривает благоустройство улиц Садовой и Некрасова. Это самая посещаемая часть города, здесь много торговых точек, что привлекает большой поток людей.

Используются ресурсы нескольких подрядчиков, они работают параллельно, чтобы уложиться в сроки. На сегодня завершается асфальтирование улицы Некрасова, осталось только обустроить парковки и съезды. На улице Садовой асфальт уже уложен, рабочие приступили к формированию тротуаров. На этой неделе начинается подготовка основания для укладки плитки. Все необходимые кабельные линии уже проложены.

На днях ход работ на объекте оценил заместитель министра строительства — главный архитектор Чувашии Павел Корнилов. По его словам, подрядчики в полной мере исполняют взятые на себя обязательства. «Были здесь меньше месяца назад и проговаривали сроки реализации проекта. Видим, что они соблюдаются. Это дает уверенность в том, что работы завершатся, как и запланировано, в этом году», — сообщил Павел Корнилов.

Центр Ядрина изменится, но сохранит свою узнаваемость. Появятся многофункциональные зоны: сквер «Садовый», аллея с площадками для городских выставок, сквер «Урожай» с перголами для отдыха и велопарковками. На рыночной площади вместо старых павильонов будет возведен навес для торговли и событийных мероприятий, установят городские часы и полукруглую скамью.

Справка «СЧ»

В 2024 году проект «Ядринский торг: переосмысливая повседневность» вошел в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и получил федеральный грант на сумму 70,8 млн рублей. Общий объем финансирования составляет 120,7 млн рублей. Проект благоустройства реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».