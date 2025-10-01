Повестки электронные и бумажные

Для отдельных видов отсрочек личная явка призывника не нужна

Исполняющий обязанности военного комиссара Чувашской Республики полковник Андрей Колесник поделился подробностями начавшейся осенней призывной кампании в Вооруженные силы России.

— Андрей Николаевич, расскажите, как планируется проведение осенней призывной кампании? Изменились ли сроки призыва граждан на военную службу?

— Хочу напомнить, что предстоящая призывная кампания проходит в год 80-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, который Президентом Российской Федерации объявлен Годом защитника Отечества.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 сентября 2025 года № 690 призыв граждан на военную службу начался с 1 октября. Штаб Центрального военного округа установил для Чувашской Республики норму призыва около 1000 человек. Эта цифра доведена до глав всех муниципальных округов республики. Отмечу, что она значительно меньше, чем в осеннюю кампанию прошлого года.

Первые команды призывников будут отправлены к местам прохождения службы начиная с 15 октября. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составляет 12 месяцев.

— Какие особенности и новшества ждут призывников в осенней призывной кампании? Изменится ли порядок их оповещения?

— Основное изменение связано с активным использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета». Это позволит призывным комиссиям при наличии в системе достаточных сведений предоставлять отдельные виды отсрочек без личной явки призывников.

Для оповещения будут применяться электронные повестки. Информация об их направлении вносится в общедоступный реестр. Если призывник не явится без уважительных причин в течение 20 календарных дней, к нему применяются временные ограничительные меры для обеспечения явки. Все уведомления — о направлении электронной повестки, а также о применении и отмене ограничительных мер — направляются гражданину в личный кабинет на портале госуслуг. При этом от традиционных бумажных повесток мы не отказались — они по-прежнему имеют юридическую силу.

Еще одно нововведение: решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия. Таким образом, если гражданин, признанный годным, по каким-либо причинам не был направлен для прохождения службы в текущем призыве, он будет отправлен в следующую призывную кампанию.

— Андрей Николаевич, где именно будут проходить военную службу ребята из Чувашии?

— Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации, а также других воинских формирований исключительно на территории Российской Федерации.

Часть из них направим в учебные соединения и воинские части, где в течение пяти месяцев они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. После завершения обучения в соответствии с приобретенными навыками они будут распределены в войска.

— Отдельное внимание уделяется еще и призывникам, интересующимся научной деятельностью. Кто может претендовать на то, чтобы пройти службу по призыву в научных подразделениях?

— Мы продолжаем практику комплектования научных рот, которые решают научно-прикладные задачи. Отбор проходит персонально в учебных заведениях и военных комиссариатах среди наиболее талантливых призывников, годных к военной службе и склонных к научной работе.

Однако есть ключевое требование: для службы в научной роте необходимо иметь высшее образование по профилю, соответствующему направлениям научных исследований, проводимых в интересах Министерства обороны Российской Федерации.

Хочу особо подчеркнуть: военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут.

— Куда можно обратиться с вопросами о призыве?

— С 1 октября в военном комиссариате Чувашской Республики работает горячая линия по телефону 8 (8352) 62-12-67. Специалисты дадут исчерпывающие разъяснения по всем вопросам, связанным с призывом на военную службу.

В завершение отмечу, что все военнослужащие, отслужившие установленный срок, будут своевременно уволены и отправлены к местам проживания. Планируем, что эту работу мы полностью завершим к 30 декабря 2025 года.

Максим Иванов