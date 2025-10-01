Молодёжь интересуется искусством

Русский драматический театр — лауреат премии Министерства культуры Российской Федерации по итогам реализации программы «Пушкинская карта» в 2024 году. Торжественная церемония награждения состоялась в стенах Большого театра в Москве.

Почетную награду принял директор учреждения культуры Дмитрий Капустин. Спектакли Русского драматического театра в Чебоксарах «пушкинцы» посетили более 120 тыс. раз, и это новый рекорд. «Это признание — не только огромная честь, но и доказательство того, что наш театр по-настоящему близок молодежи и умеет вдохновлять на встречи с искусством», — сказал Капустин.

В церемонии награждения приняла участие министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова. «Сегодня Чувашская Республика уверенно удерживает лидерские позиции в Приволжском федеральном округе по числу участников программы. В общей сложности в республике задействованы 99 учреждений культуры как государственных и муниципальных, так и частных», — прокомментировала министр.

Программа «Пушкинская карта» реализуется с 2021 года. По данным Минкультуры РФ, за это время молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет приобрели более 95 млн билетов на сумму почти 47 млрд рублей. «Особенно радует, что все активнее к проекту подключаются учреждения в малых городах — дома культуры, которые становятся точкой притяжения для ребят 14-16 лет», — отметила вице-премьер Правительства России Татьяна Голикова, лично поздравившая лауреатов.

Премию присуждали по 20 номинациям в восьми тематических блоках: театры, концертные залы, музеи, библиотеки, образовательные учреждения, дома культуры, кинотеатры и регионы, лучше других внедрившие программу «Пушкинская карта». Победителями оказались 70 культурных учреждений и 10 субъектов федерации.