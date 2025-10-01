В Чебоксарах состоялся День Порецкого округа

И продавцы пускались в пляс

Чебоксарцам, захотевшим познать самобытность Поречья, даже не пришлось выезжать из города: Поречье само приехало к ним. В агромаркете «Пехет» в субботу состоялся День Порецкого округа.

Гости могли купить фермерскую продукцию, изделия ручной работы и принять участие в мастер-классах. Ну а главной изюминкой праздничного марафона стало выступление творческих коллективов. Народные песни они исполняли преимущественно на русском языке, ансамбль «Эрзянка» подготовил несколько композиций на мордовском. И это не удивительно: артистки представляют мордовское село Напольное, одно из крупнейших в округе. Именно в Напольном, к слову, расположен Центр мордовской культуры. Помимо «Эрзянки» на сцену выходили ансамбль «Поречанка», юные танцовщицы народной хореографической студии «Зеркало», ансамбль ложкарей «Задорица», а также ВИА «Млечный путь», погрузивший в добрую ностальгию исполнением песен советской эстрады.

Реакция посетителей агромаркета показала, что артисты проделали долгий (по меркам Чувашии) путь из Порецкого не зря — им удалось зажечь публику. Одни остановились у зрительских рядов, чтобы послушать песни, другие шли дальше, но пританцовывая на ходу. Кто-то из продавцов пританцовывал за прилавками.

И, конечно же, День Порецкого округа в агромаркете «Пехет» стал своего рода встречей земляков. Заглянул сюда и заместитель Председателя Госсовета Чувашии Виктор Горбунов, уроженец Поречья. «Это день, когда мы всей душой и сердцем отдаем дань уважения труду местных фермеров и мастеров», — отозвался Горбунов о празднике округа.