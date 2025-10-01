Попасть в базу данных

Нередко в Управление Росреестра по Чувашии поступают сообщения от жителей республики о том, что на портале госуслуг они не нашли информацию о своей недвижимости. Почему так происходит, рассказала руководитель Управления Екатерина Карпеева:

«Когда человек заходит на портал Госуслуг, он должен увидеть всю свою недвижимость, собственником которой является. Это могут быть квартиры, дома, земельные участки, машино-места, кладовки, различные здания и сооружения. Причем, это касается как простых граждан, так и юридических лиц. Главное условие, при котором эти сведения будут выходить, чтобы объект был зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости и именно на этого собственника.

Мы проанализировали обращения, которые к нам поступают и выявили интересные моменты. Некоторые путают понятия «прописка» и «право собственности». Думают, что если они прописаны в этой квартире, то фактически являются ее собственником. И очень возмущаются, когда на госуслугах не видят этой квартиры в своих списках. Но можно быть прописанным и не являться собственником. Это две разные вещи.

Или, например, супруги в браке купили квартиру, и жена уверена, что на госуслугах должна выходить эта жилплощадь в ее списках объектов. Она убеждена, что совместно нажитое имущество автоматически делится пополам. На самом деле, на кого в Росреестре квартира оформлена, у того на госуслугах и будет выходить информация по объекту.

Если собственники не довели оформление недвижимости до конца, то ее тоже не будет видно на госуслугах. У них на руках старые документы о приватизации, госакты на землю, справки о выплате пая за квартиру, решение суда, но в Росреестр с этими документами они не обращались. Соответственно данные об объектах и собственниках в цифровую базу не попали. Их попросту там нет. Или очень часто наследники не доходят до Росреестра и не переоформляют объекты на себя. Получают свидетельство о наследстве и все, думают, что этого достаточно.

Не отобразится и муниципальное жилье, так как собственником будет орган госвласти, а не тот, кто его получил для проживания.

Не увидят на госуслугах недвижимость и повзрослевшие дети, чьи родители купили квартиру на материнский капитал, но так и не выделили им доли. Титульным собственником такой квартиры может оставаться, например, только мама или папа. И пока родители не обратятся в МФЦ с заявлением о выделении долей своим детям, на госуслугах эти доли не отобразятся. Здесь речь идет именно о тех детях, которые зарегистрированы на платформе «Госуслуги».

Много было обращений от участников долевого строительства. Они подписали акт приема-передачи, но за регистрацией права не обращались. Иногда объекты не отображаются из-за смены фамилии собственника или путаницы в СНИЛС.

Не будет на госуслугах и земельных участков, которые поставлены на кадастровый учет, но права на них не зарегистрированы.

Что делать в подобных ситуациях? В большинстве случаев достаточно обратится в МФЦ с правоустанавливающими документами и оформить права в Росреестре или внести свои актуальные данные в ЕГРН.

Случается, что объект был на госуслугах, но потом пропал. Такое может произойти только в следствии каких-либо сделок или изменений с объектом. Например, был один большой участок, его разделили на два и первоначальный участок перестал существовать. Или когда по решению суда квартиру продают за долги.

Когда человек владеет долей в квартире, она тоже должна быть на госуслугах. Размер доли не имеет значение, важен сам факт наличия зарегистрированного права собственности.

Если на портале нет вашего имущества, то сразу направьте сообщение в Росреестр через платформу обратной связи на госуслугах. В поле «Описание проблемы» укажите, что не видите свою квартиру на госуслугах, напишите адрес и при возможности кадастровый номер. В течение 10 дней вам придет пояснение. Исходя из ответа, примете решение о дальнейших действиях».