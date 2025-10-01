Сибирь становится ближе

В республике возможно открытие нового воздушного направления. Со стороны крупного авиаперевозчика Правительству Чувашии поступило предложение о запуске авиамаршрута «Чебоксары — Новосибирск».

Новосибирский аэропорт «Толмачево» — крупнейший международный транспортный хаб Сибири, через который для жителей республики открываются такие знаковые туристические направления, как Владивосток, Иркутск, Красноярск, Тюмень, Алтайский край, а также страны Азии: Китай, Вьетнам, Индия, Таиланд.

Дополнительный стимул для реализации проекта может дать господдержка. Оба региона и авиакомпания уже начали работу над заявками для включения в федеральную программу субсидирования авиаперелетов.

По словам и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Максима Петрова, привлечение новых авиакомпаний создаст отличные условия для развития региона. «Например, авиакомпания «Азимут» пришла в республику с рейсом в Сургут, а потом открыла рейс в Минеральные Воды. Или же пример «Аэрофлота», который начал с маршрута «Москва — Чебоксары», а теперь мы летаем в Махачкалу и Калининград. Поддерживая эту инициативу, мы сделаем путешествия доступнее и удобнее для каждого жителя Чувашии», — отметил Максим Петров.