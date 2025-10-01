На портале «Открытый город» завершилось голосование по работе агромаркета «Пехет»

Покупатели проявляют интерес

На вопросы ответили 763 чебоксарца. Жители столицы Чувашии высоко оценили саму идею агромаркета. Это подтверждают ответы на первый вопрос: 65% участников довольны выбором товаров. Для 70% респондентов качество продуктов в «Пехете» не уступает другим магазинам, а для 23% — и вовсе выше. По мнению 44% опрошенных, цены в «Пехете» соответствуют рыночным.

Участники опроса рассказали, какие программы лояльности хотели бы видеть в магазине: 44% проголосовали за кешбэк; 32% — за бонусные системы; 24% выбрали накопительные скидки. Также поступили предложения организовать сервисы доставки и формирования онлайн-заказов с окном выдачи.

Были вопросы и по транспортной доступности. Большинство (54%) отметило, что добираться до магазина можно, но не всегда удобно. Также бывают проблемы с парковкой — на это указали 49% респондентов. Работу персонала на «хорошо» и «отлично» оценили 77% опрошенных. Тематические мероприятия, проводимые в агромаркете «Пехет», интересуют 75% участников голосования.

Поступили идеи об открытии новых торговых точек («Магазин авторского чувашского пива», «Национальные сладости», «Хмель — достояние Чувашии»), расширении концепции (национальная одежда, сувениры) и ассортимента (свежая речная рыба, домашние заготовки, рассада).