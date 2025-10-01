Чувашские конфеты оценили в Китае и Палестине

Чувашия существенно увеличила поставки кондитерских изделий за пределы России. Так, за восемь месяцев 2025 года благодаря реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» республика отправила за рубеж 5,8 тыс. тонн продукции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта в денежном выражении вырос на 23,7%, сообщили в Минсельхозе республики. Крупнейшим покупателем остается Китай. Примечательно, что в 2025 году чувашские сладости впервые попробовали в Палестине.