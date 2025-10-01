Региональная ярмарка вакансий прошла в формате видеоконференцсвязи

Кадровый центр «Работа России» организовал на днях региональную ярмарку вакансий в формате видеоконференцсвязи, охватив 23 центра занятости. В числе работодателей участвовали десять предприятий республики и Служба безопасности в г. Сочи Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю. Было представлено более ста вакансий с заработной платой до 150 тыс. рублей. Среди соискателей на мероприятии присутствовали и участники СВО и члены их семей. Всего же ярмарка заинтересовала более 480 человек. В ходе ВКС поднимались вопросы условий работы и оплаты, льгот, социальных гарантий и наличия рабочих мест для инвалидов.
Опубликовано: 2 октября 2025 г.
