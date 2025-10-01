Проектировщики из Чувашии посетили подшефный Бердянский округ Запорожской области

Инфраструктура обновляется

Специалисты Республиканского института развития строительства встретились с главой муниципалитета Алексеем Кичигиным, чтобы обсудить детали будущих работ. В фокусе внимания — объекты, капитальный ремонт которых запланирован на 2026 и 2027 годы.

В рамках рабочей поездки проектировщики посетили села Андровка, Трояны, Берестовое, Троицкое, Осипенко, Новопетровка и Старопетровка. Всего было обследовано два Дома культуры и семь объектов системы водоснабжения. Для экспертизы отобраны пробы воды, анализы проведут специалисты республиканского предприятия «Биологические очистные сооружения».

Команда института также осмотрела Дом культуры в селе Николаевка. Уже в этом году строители из Чувашии планируют отремонтировать здесь крышу и обновить сети теплоснабжения.

По данным Минстроя Чувашии, сегодня в рамках шефской помощи на восьми объектах Бердянского округа ведутся работы: устанавливаются наружные котельные для теплоснабжения социальных учреждений и ремонтируются Дома культуры. До конца года планируется начать капремонт еще двух Домов культуры.