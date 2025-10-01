К качеству — особое внимание

Как защищают потребительский рынок

Темы, которые поднимают на заседаниях Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством Главы Чувашии Олега Николаева, касаются каждого из нас. В центре внимания очередной встречи, состоявшейся в конце прошлой недели — то, что ежедневно попадает на столы в семьях и особенно в школах. Насколько можно доверять качеству молока на прилавках, и как власть намерена защищать покупателей от фальсификата.

Глава республики Олег Николаев обозначил ключевую задачу: не допустить, чтобы в школы и торговые точки попадала продукция сомнительного происхождения.

«Питание должно быть свежим, качественным и вкусным, — подчеркнул Глава республики. — При выявлении недобросовестных поставщиков необходимо оперативно информировать о них наших подрядчиков. И прежде всего тех, кто работает в части обеспечения продуктами школьных столовых. Здоровье наших детей всегда в приоритете».

Сегодня, чтобы котлета оказалась в тарелке у ученика, она должна пройти цепочку проверок, часть из которых — цифровая. Все школы, которые готовят еду самостоятельно, уже давно работают в системе «Меркурий», где видны все этапы: от коровы до повара. Но, как выяснилось, даже эта система не спасает от хитростей недобросовестных производителей.

Роспотребнадзор отчитался о результатах масштабной работы за восемь месяцев 2025 года. Только по молочной продукции проверки прошли на 1100 производственных площадках 524 субъектов бизнеса. Лаборатории исследовали более двух тысяч проб. Важно, что в молоке не найдены токсины, пестициды, антибиотики или ГМО. Около двух процентов «молочки» не соответствовало требуемым нормативам по микробиологическим показателям, 3,6 процента — по качественным.

По итогам контроля приняты жесткие меры. Из оборота изъято 22 партии продукции общим весом 880 кг, приостановлено действие 14 деклараций о соответствии. В целях контроля маркировки проведено 3 инспекционных визита, 2 внеплановые проверки и 3 контрольные закупки, которые выявили нарушения. Составлено 10 протоколов об административных правонарушениях. Управлением направлено 28 исков в суды, где все требования были удовлетворены.

Особое внимание Роспотребнадзор уделяет выявлению в обороте фальсифицированной продукции. Зафиксировано более 170 нарушений, хозяйствующим субъектам выдано 46 предписаний, приостановлены действия 23 деклараций о соответствии продукции. Из оборота изъято более десяти тонн продуктов, причина — несоответствие нормативным требованиям, несоблюдение условий хранения, истечение сроков годности, отсутствие маркировок. Составлены десятки административных материалов.

«Усиление контроля и оперативное реагирование — наша приоритетная задача. Важно не только выявлять нарушения, но и пресекать их на стадии производства», — поддержал коллег руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике и Ульяновской области Алексей Палькин.

Отдельный тревожный сигнал — рост числа нарушений, связанных с продажей и эксплуатацией незарегистрированной самоходной техники, включая мини-тракторы и внедорожные мотосредства. Недобросовестные продавцы часто предлагают технику «с оформлением и без», а покупателями иногда становятся несовершеннолетние.

«Надо выяснить, какие механизмы используют недобросовестные продавцы и как с этим бороться, — определил задачу Глава Чувашии и отметил необходимость регламентирования этого вида деятельности. — Здесь нам надо реагировать и действовать. Решать на нашем уровне или выходить с законодательной инициативой в Госдуму России».

Таким образом, за сухими цифрами отчетов стоит конкретная работа: от изъятия опасного товара до судебных решений. Это комплексный подход к тому, чтобы убрать с оборота не только откровенную подделку, но и все, что не дотягивает до стандартов качества и безопасности.

Алексей Голицын