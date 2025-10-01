Остались в шаге от «бронзы»

Наши девушки боролись до последних секунд, но ошибки в обороне в решающий момент перечеркнули шансы на медаль

Женский клуб «ЧГУ-Атланта» продолжает подготовку к регулярному чемпионату высшей лиги. До старта турнира остается практически две недели. Пока подопечные Никиты Иванова хотели добиться максимального результата в заключительной части отбора к основному этапу Кубка России по баскетболу — «Финале четырех» Кубка Д.Я. Берлина, прошедшем в Вологде.

«Леопардовые» впервые в истории попали в квартет сильнейших. Команда из Чебоксар, представляющая высшую лигу, точно не считалась фаворитом в компании с клубами суперлиги. Однако существовал риск недооценки коллектива под руководством Никиты Иванова со стороны соперниц. Кроме того, состав «ЧГУ-Атланты» укрепился в межсезонье — клуб пополнили талантливые игроки, а также баскетболистки, имеющие за плечами долгую карьеру. В результате получился сплав опыта и молодости.

Отметим, что для выхода в основной этап Кубка России «леопардовым» следовало победить в полуфинале команду «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга. Клуб из Чебоксар столкнулся с весьма нелегкой задачей.

Со стартового вбрасывания подопечные Никиты Иванова в полной мере ощутили силу соперниц, которые атаковали практически без промаха из любых позиций. При этом в первой десятиминутке баскетболистки из Екатеринбурга выполнили три дальних броска. Любопытно, что за остальное время они всего лишь единожды реализовали трехочковую попытку.

В свою очередь, «ЧГУ-Атланта» старалась справляться со скоростями, которые задали конкурентки, но представительницы столицы республики не всегда успевали за действиями игроков «УГМК-Юниор». В результате первую четверть команда из Чебоксар проиграла 11:24.

Лидерские качества на паркете проявила Олеся Огурцова, которая подтаскивала коллектив в нужные моменты. Во второй десятиминутке благодаря попаданиям Огурцовой и подключившейся Анне Вавилиной «леопардовые» сократили отставание.

Показалось, что подопечные Никиты Иванова нащупали нити игры, но тут же соперницы остудили пыл баскетболисток из Чебоксар, ответив своим рывком в третьей четверти. К сожалению, «ЧГУ-Атланта» серьезно уступила в одном из важнейших показателей — игре на подборах (40 против 55. — Прим. ред.). Коллектив «УГМК-Юниор» полностью контролировал ход поединка и довел дело до победы 83:73. Кстати, самым результативным игроком матча стала Олеся Огурцова, набравшая 30 очков.

«ЧГУ-Атланта» потеряла шансы на попадание в основной этап Кубка России, но оставался матч за третье место, в котором «леопардовые» встречались с хозяйками паркета — «Чевакатой» из Вологды. Данное противостояние практически ничего не решало, но все-таки обыграть участника суперлиги всегда престижно. Команды порадовали многочисленных болельщиков на трибунах спортивно-концертного комплекса «Вологда» веселой игрой. В первой четверти сначала хозяйки вырвались вперед, далее «леопардовые» перехватили инициативу и в итоге забрали четверть 22:16. Хорошо бы продолжить в том же духе!

Однако во второй десятиминутке подопечные Никиты Иванова промазали много бросков. Конечно, Мария Ануфриенко и Дарья Силанова попали с дальней дистанции, но «Чеваката» подошла более эффективно к реализации своих атак. В результате чаша весов вновь склонилась в сторону хозяек, которые к большому перерыву вели 38:31.

Догонялки продолжились во второй половине матча — одни убегали, другие сокращали отставание. В начале заключительной четверти «ЧГУ-Атланта» даже владела инициативой, но в решающий момент команда из Чебоксар допустила серьезные ошибки в обороне, которые повлияли на окончательный результат — «леопардовые» уступили со счетом 69:77 и заняли четвертое место в «Финале четырех».

Отметим, что Олеся Огурцова вошла в символическую пятерку по итогам турнира.

Команда «ЧГУ-Атланта» проведет первые матчи высшей лиги 12 и 13 октября в родных стенах против «Спартака» из Ногинска. Фото ВКонтакте