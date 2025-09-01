В Чебоксарах проходят «Университетские субботы»

После уроков — на лекцию

Столичные школьники посещают высшие учебные заведения республики, знакомятся с правилами приема, условиями обучения, определяются с выбором профессии.

К примеру, в ЧГУ имени И.Н. Ульянова будущие выпускники прослушали лекцию на тему: «Код и ток. Как программисты управляют электроэнергией». Также ребята поучаствовали в Дне открытых дверей экономического факультета, где были представлены презентации таких направлений, как «Экономика», «Менеджмент», «Бизнес-информатика», «Государственное и муниципальное управление», «Торговое дело», «Экономическая безопасность». Для школьников были организованы командные и индивидуальные интеллектуальные игры.

В Чувашском государственном аграрном университете для старшеклассников состоялась лекция по теме: «Зоология. Породы сельскохозяйственных животных». Ученики девятых классов посетили ЧГПУ имени И.Я. Яковлева и поучаствовали в мастер-классе «Раскрытие особенностей художественного мира чувашского поэта К.В. Иванова». Подростки узнали о творчестве поэта, попробовали свои силы в создании стихов. В Чувашском государственном институте культуры и искусств были организованы увлекательные мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи.

В Чебоксарском институте Московского гуманитарно-экономического университета юные жители столицы республики прослушали лекцию, посвященную защите прав потребителей. В Волжском филиале Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета на встрече педагогов с потенциальными студентами речь шла о молекулярной физике.

В управлении образования администрации города Чебоксары отмечают, что в рамках «Университетских суббот» у школьников есть возможность посещать лекции очно либо подключиться к занятиям онлайн. Найти всю необходимую информацию о проекте можно по ссылке.