Не рискуйте жизнью

Середина лета — самое время, чтобы снова напомнить жителям республики о правилах безопасного поведения на воде.

В жаркие дни многие стремятся к водоемам, но далеко не все выбирают для этого специально оборудованные места. Несмотря на запрещающие знаки, некоторые граждане продолжают купаться в опасных местах. К сожалению, это может закончиться трагедией: совсем недавно на Московской набережной утонули два иностранца, проигнорировавшие предупреждающие знаки.

Сотрудники МЧС Чувашии регулярно проводят выезды на опасные места для предупреждения подобных происшествий. Например, очередной профилактический рейд совместно с Управлением по делам ГО и ЧС г. Новочебоксарска и правоохранительными органами состоялся в городе химиков. С отдыхающими проводились разъяснительные беседы, вручались памятки о мерах безопасности. В ходе рейда составлено три административных протокола за нарушение правил купания.

Кстати, в Новочебоксарске для безопасного отдыха оборудован городской пляж, где дежурят спасатели. Купание в других местах, особенно там, где установлены знаки «Купание запрещено», может быть опасно для жизни.

Нарушителям нелишним будет напомнить, что закон Чувашской Республики строго регламентирует поведение на водных объектах. Детям до 16 лет запрещено находиться у воды без сопровождения взрослых, а купание в необорудованных местах чревато штрафом в размере 1000 рублей.

Спасатели призывают жителей республики не рисковать и выбирать для отдыха только официальные пляжи.

Иван Максимов