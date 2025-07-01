Нарушили благоустройство

Ремонт теплотрассы во дворах по улице Короленко, 8, 10, 12 в Чебоксарах проводился еще в конце зимы — начале весны. Уже и лето в разгаре, но коммунальщики до сих пор не привели территорию в порядок.

А раскопки были масштабные, коснулись участков, где располагаются гостевые парковки и пешеходная дорожка. Энергетики оставили после себя горы сломанных бордюров и плиток. Эти железобетонные отходы соседствуют с детскими и спортивными площадками и представляют опасность для местных ребятишек. Поскольку до восстановления разрушенного благоустройства дело так и не дошло, в дождь машины вынуждены парковаться прямо на лужах, а пешеходы — скользить по глине.

Кстати, благоустройство в этом микрорайоне было проведено в 2017 году в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды». Подошли комплексно: не только отремонтировали проезды и тротуары, построили парковки, установили малые архитектурные формы, спилили аварийные деревья, но и провели освещение — до этого здесь его не было. Старту работ предшествовали общественные обсуждения, местные жители активно вносили предложения по благоустройству — очень хотели улучшить обстановку в своих старых дворах.

Строительный мусор доставляет массу неудобств местным жителям. Фото автора