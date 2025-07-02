Высокая оценка и стимул для развития

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Наградная копилка «ЭЛАРы» пополнилась новым знаком отличия.

 

Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко» удостоено ордена «За доблестный труд». Завод стал первым предприятием в Чувашии, получившим такую государственную награду.

Этот знак отличия, можно сказать, еще молодой. Орден учредил Президент России Владимир Путин 1 февраля 2024 года, чтобы отметить значительный вклад тружеников, коллективов заводов и учреждений в укрепление научно-технического, экономического и оборонного потенциала страны. И пока в России лишь несколько выдающихся людей и предприятий, включая «ЭЛАРу», имеют такую награду.

В числе кавалеров ордена — медики, ученые, высококлассные специалисты. А первым награжденным коллективом стало Тульское «Научно-производственное объединение «Сплав» имени А.Н. Ганичева». Затем ряды орденоносцев пополнили авиационный завод имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, информагентство «ТАСС», МГУ имени М.В. Ломоносова, горно-металлургическая компания «Норильский никель» и другие.

Высокую награду от имени лидера государства эларовцам торжественно вручил Глава Чувашии Олег Николаев в День республики на главной праздничной сцене. И теперь знак отличия занимает почетное место в наградной копилке ведущего предприятия региона, которое, между прочим, в феврале этого года отметило 55 лет со дня своего основания. Ну а первого ордена — Трудового Красного Знамени — завод был удостоен еще в 1986 году за двукратное повышение производительности без расширения штатов.

Указом Президента России АО «ЭЛАРА» удостоено почетного ордена «За доблестный труд». В День республики Олег Николаев вручил награду коллективу предприятия.

С таким важным событием коллектив родного предприятия поздравил генеральный директор АО «ЭЛАРА» Андрей Углов.

«Уважаемые эларовцы! — обратился он к коллегам. — Награждение орденом «За доблестный труд» — это высокая степень признания государством вашего профессионализма, самоотверженности в труде, ответственности, преданности делу и подтверждение значимости вклада АО «ЭЛАРА» в развитие промышленного потенциала России и Чувашии». Андрей Александрович поблагодарил сотрудников за добросовестный и созидательный труд на благо Родины, признался, что искренне гордится коллективом завода и его достижениями, и пожелал труженикам новых производственных успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Люди всегда были, есть и будут главной ценностью АО «ЭЛАРА». Именно благодаря сотрудникам завод вот уже 55 лет идет по пути успешного развития, располагает мощной технической базой и коллективом профессионалов.

Благодаря отточенному мастерству и инженерной мысли заводчан продукция «ЭЛАРы», востребованная в различных отраслях экономики, славится надежностью и высоким качеством.

За 55 лет работы научно-производственный комплекс накопил богатейший научный и производственный опыт. Завод активно внедряет современные технологические решения и инновационные разработки, постоянно улучшает качество выпускаемых изделий. Сегодня «ЭЛАРА» входит в число ключевых предприятий федерального значения и является крупнейшим работодателем республики — здесь трудится более 4300 человек! Среди них и Эльза Арсентьева, которая работает на заводе около 40 лет. Имя и фотография сборщицы микросхем занесены в Книгу Почета предприятия.

«Эта награда — высокая честь для всего нашего коллектива, признание вклада каждого сотрудника в производство и стабильную работу завода. Я счастлива быть частью большой трудовой семьи эларовцев. Построенный в 1970 году завод стал одним из лучших приборостроительных предприятий, которое знают и уважают по всей стране», — сказала Эльза Николаевна.

Вот и по мнению инженера-конструктора Владимира Варякина, к слову, призера Конкурса профессионального мастерства АО «ЭЛАРА» — 2025, быть кавалером ордена «За доблестный труд» очень почетно. «Это не только заслуженная награда людям, которые проявили преданность и любовь к родному заводу, из года в год обеспечивая своим нелегким трудом его стабильность и процветание, — поделился мнением Владимир Александрович. — Но и стимул для молодых и инициативных специалистов, которые сейчас продолжают лучшие традиции предприятия и радеют за его развитие».

Фото АО «ЭЛАРА»

Указом Президента России АО «ЭЛАРА» удостоено почетного ордена «За доблестный труд». В День республики Олег Николаев вручил награду коллективу предприятия.

ДОСЛОВНО

ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент России:
«В советское время были ордена, которыми отмечали людей за трудовую доблесть, орден Трудового Красного Знамени и много других поощрений. Отчасти, конечно, это надо восстанавливать, особенно сегодня, когда это так нужно, так востребовано».
Из заявления от 2 февраля 2024 года на встрече с участниками форума «Все для Победы!»
Опубликовано: 3 июля 2025 г.


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