Больше века вместе с республикой

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

От торговли на селе до туризма.

В дни празднования 105-летия образования Чувашской автономии важную дату отметила одна из старейших организаций региона — Чувашпотребсоюз. Родившись в один год с республикой, в 1920 году, Союз потребительских обществ вносит большой вклад в развитие Чувашии. Об этапах большого пути, достижениях и перспективах кооператоры рассказали на юбилейном торжестве в филармонии.

Чувашпотребсоюз — это всегда хлебосольство, вот и на выставке продукции, развернувшейся до начала празднества в фойе, во главе стола возвышались румяные караваи и фигурные пряники. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особое место среди изделий чувашских кооператоров занимал блокадный хлеб. Пекари Красноармейского хлебозавода попытались воссоздать рецепт той самой священной буханки: сейчас, конечно, ее сделали из муки второго сорта и отрубей, а тогда тесто замешивали в основном из обойной муки, солода, подсолнечного жмыха и целлюлозы. Нарезанный по 125 граммов, ровно столько составляла норма выдачи, а рядом розовые листки бумаги с отрезными квадратиками — карточки на хлеб.

Отдельные стенды передвижной выставки кооператоры посвятили работе Чувашпотребсоюза в военные годы: отдали должное работникам — труженикам тыла, строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей, рассказали о помощи эвакуированным в Чувашию людям, почтили героев прошлого и настоящего. Так, у стенда о вкладе потребобществ республики в гуманитарную помощь для защитников и жителей Донбасса гостей встречал один из участников спецоперации Роман Волков — в те дни боец как раз находился в краткосрочном отпуске дома. В Чувашпотребсоюзе Роман трудится юрисконсультом, а больше года назад принял решение пойти добровольцем на СВО.

С вехами истории и новыми проектами кооператоров почетных гостей — Главу Чувашии Олега Николаева, депутата Госдумы Аллу Салаеву и других приглашенных — ознакомил председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов, проведя небольшую экскурсию по выставке. А затем в зале, где собрались ветераны и работники потребобществ со всех уголков Чувашии, поделился успехами чувашской кооперации.

По словам Главы Чувашии Олега Николаева, работа кооператоров очень важна для жителей республики. Фото Валерия Панфилова

Поводов для гордости много. Будучи партнером государства в развитии сельских территорий, сегодня это объединение решает важнейшие задачи: от повышения качества жизни селян до продовольственной безопасности. Сегодня в системе Чувашпотребсоюза заняты 4,5 тыс. человек, а ряд райпо в своих муниципалитетах — крупнейшие налогоплательщики. Так, по итогам прошлого года организация уплатила в бюджеты всех уровней 1 млрд рублей налогов. Годовой оборот кооператоров составляет свыше 15 млрд рублей, а лидеры среди райпо — Ишлейское, Моргаушское и Ядринское. Годовой оборот каждого превышает более 1 млрд рублей. По этому показателю три райпо из Чувашии даже вошли в «Лигу первых» Центросоюза России. Всего в ней 12 потребительских обществ со всей страны.

Кооператоры активно и инвестируют — более 1,5 млрд рублей за последние пять лет: это 30 предприятий торговли и общественного питания. На днях открылись три современных магазина: в Ишлеях, Вурнарах и деревне Вторые Хормалы Канашского округа. Инвестиции предусмотрены на развитие и в ближайшие пять лет.

«Как самая крупная торговая сеть в республике, мы способствуем развитию местных товаропроизводителей. Почти 70% продовольственных товаров в наших магазинах — это продукция, произведенная в Чувашии, а по некоторым категориям — все 100%», — выделил Валерий Павлов. У Чувашпотребсоюза есть свой современный логистический центр — Чебоксарская универбаза, а чтобы быть еще удобнее для потребителей, кооператоры создали мобильное приложение по доставке товаров «КООПмаг». Сервис позволяет заказывать товары в магазинах Чувашпотребсоюза из любой точки России, многие покупатели стали его постоянными клиентами.

Подключились кооператоры и к обслуживанию туристов, в том числе участников программы школьного туризма. Фестиваль национальной чувашской кухни «Вкусы Чувашии» с каждым годом привлекает все больше гостей.

«Все, что сделано, — это колоссальный труд каждого работника, мощного коллектива профессионалов. Спасибо вам, дорогие кооператоры, за ваш труд, патриотизм, за заботу о каждом жителе республики», — поблагодарил коллег в зале Валерий Павлов.

Много теплых слов прозвучало в адрес многотысячного коллектива Чувашпотребсоюза от гостей праздника. По словам Главы Чувашии Олега Николаева, работа, которую каждый день выполняют кооператоры, — необычайно важна. «В основе кооперации лежит объединение. За 105 лет система кооперации переживала разные этапы, но люди вместе все преодолевали. И сегодня это большое сообщество людей, которое решает задачи значительной части жителей Чувашии. Я уверен, мы вместе найдем дополнительные решения, чтобы охватить вниманием и те населенные пункты, которые остались без обслуживания», — сказал Олег Николаев. По его словам, Чувашпотребсоюз уже зарекомендовал себя надежным партнером в организации централизованного горячего питания в сельских школах, нет сомнения, что будут решены проблемы и отдаленных деревень. Руководитель республики поблагодарил всех работников отрасли за труд во благо Чувашии, особенно выделив ветеранов и представителей трудовых династий.

 

Поблагодарил за самоотверженную и преданную работу и председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Понимаю, что у потребительской кооперации непростые времена. Но призываю вас не останавливаться и двигаться вперед. Ваше дело правое, наше дело — правое, победа будет за нами!» — вдохновил Анатолий Геннадьевич.

Как к кормильцам обратилась к труженикам потребительских обществ депутат Госдумы Алла Салаева. «Каждый день вы идете помогать людям, развивать свое предприятие, наверное, это состояние вашей души, иначе такой атмосферы тепла, наверное, не было бы в зале. А такая атмосфера в коллективе идет от руководителя Валерия Михайловича и управленческой команды. Это большая ценность — работать в коллективе не только со 105-летней историей, но и там, где умеют поддерживать», — отметила парламентарий. В своем выступлении Алла Салаева заметила, что в годы войны, когда в Чувашию были эвакуированы 15 детских домов, именно предприятия системы потребкооперации обеспечивали ребятишек питанием. А как член Комитета Госдумы России по туризму с удовлетворением отметила, как много делают кооператоры для развития туризма в республике, в особенности путешествий школьников по Чувашии. «Через вас люди знакомятся с гостеприимством нашей республики. За это вам отдельное спасибо», — сказала Алла Салаева.

Среди отмеченных наградами — сотрудник Чувашпотребсоюза Роман Волков. Зал встречал его стоя. Фото Валерия Панфилова

Поздравления коллегам адресовала председатель правления Центросоюза России Мария Бекетова. Она выделила социальную миссию Чувашпотребсоюза и сообщила, что всероссийский форум потребкооперации, который прошлой осенью принимала Чувашия, до сих пор вспоминают как один из самых масштабных и зрелищных. От имени Председателя Госсовета Чувашии Леонида Черкесова выступила и.о. спикера парламента Ольга Петрова. «Потребкооперация республики обеспечивает сотни тысяч жителей райцентров и отдаленных населенных пунктов социально значимыми и качественными товарами и услугами. Отрадно, что Чувашпотребсоюз на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в российском рейтинге, бережно хранит и приумножает лучшие традиции движения», — зачитала она приветственный адрес от лица Леонида Черкесова.

Лучшие работники из рук высоких гостей получили заслуженные награды. Почетными званиями и благодарностями удостоили бухгалтеров, заведующих райпо, продавцов и многих других тружеников предприятия.

Традиция

На торжестве по случаю 105-летия председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов вручил свидетельства победителям экономического соревнования по итогам 2024 года. Первое место — у Моргаушского райпо, второе — у Ядринского райпо, третье — у Ишлейского райпо. За победу моргаушцы под аплодисменты зала получили дорогую реликвию — переходящее знамя Чувашпотребсоюза.

Страницы истории Чувашпотребсоюза мастера-кондитеры отразили на праздничном фотопрянике. Фото Валерия Панфилова

Опубликовано: 2 июля 2025 г.


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