Больше века вместе с республикой

От торговли на селе до туризма.

В дни празднования 105-летия образования Чувашской автономии важную дату отметила одна из старейших организаций региона — Чувашпотребсоюз. Родившись в один год с республикой, в 1920 году, Союз потребительских обществ вносит большой вклад в развитие Чувашии. Об этапах большого пути, достижениях и перспективах кооператоры рассказали на юбилейном торжестве в филармонии.

Чувашпотребсоюз — это всегда хлебосольство, вот и на выставке продукции, развернувшейся до начала празднества в фойе, во главе стола возвышались румяные караваи и фигурные пряники. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особое место среди изделий чувашских кооператоров занимал блокадный хлеб. Пекари Красноармейского хлебозавода попытались воссоздать рецепт той самой священной буханки: сейчас, конечно, ее сделали из муки второго сорта и отрубей, а тогда тесто замешивали в основном из обойной муки, солода, подсолнечного жмыха и целлюлозы. Нарезанный по 125 граммов, ровно столько составляла норма выдачи, а рядом розовые листки бумаги с отрезными квадратиками — карточки на хлеб.

Отдельные стенды передвижной выставки кооператоры посвятили работе Чувашпотребсоюза в военные годы: отдали должное работникам — труженикам тыла, строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей, рассказали о помощи эвакуированным в Чувашию людям, почтили героев прошлого и настоящего. Так, у стенда о вкладе потребобществ республики в гуманитарную помощь для защитников и жителей Донбасса гостей встречал один из участников спецоперации Роман Волков — в те дни боец как раз находился в краткосрочном отпуске дома. В Чувашпотребсоюзе Роман трудится юрисконсультом, а больше года назад принял решение пойти добровольцем на СВО.

С вехами истории и новыми проектами кооператоров почетных гостей — Главу Чувашии Олега Николаева, депутата Госдумы Аллу Салаеву и других приглашенных — ознакомил председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов, проведя небольшую экскурсию по выставке. А затем в зале, где собрались ветераны и работники потребобществ со всех уголков Чувашии, поделился успехами чувашской кооперации.

Поводов для гордости много. Будучи партнером государства в развитии сельских территорий, сегодня это объединение решает важнейшие задачи: от повышения качества жизни селян до продовольственной безопасности. Сегодня в системе Чувашпотребсоюза заняты 4,5 тыс. человек, а ряд райпо в своих муниципалитетах — крупнейшие налогоплательщики. Так, по итогам прошлого года организация уплатила в бюджеты всех уровней 1 млрд рублей налогов. Годовой оборот кооператоров составляет свыше 15 млрд рублей, а лидеры среди райпо — Ишлейское, Моргаушское и Ядринское. Годовой оборот каждого превышает более 1 млрд рублей. По этому показателю три райпо из Чувашии даже вошли в «Лигу первых» Центросоюза России. Всего в ней 12 потребительских обществ со всей страны.

Кооператоры активно и инвестируют — более 1,5 млрд рублей за последние пять лет: это 30 предприятий торговли и общественного питания. На днях открылись три современных магазина: в Ишлеях, Вурнарах и деревне Вторые Хормалы Канашского округа. Инвестиции предусмотрены на развитие и в ближайшие пять лет.

«Как самая крупная торговая сеть в республике, мы способствуем развитию местных товаропроизводителей. Почти 70% продовольственных товаров в наших магазинах — это продукция, произведенная в Чувашии, а по некоторым категориям — все 100%», — выделил Валерий Павлов. У Чувашпотребсоюза есть свой современный логистический центр — Чебоксарская универбаза, а чтобы быть еще удобнее для потребителей, кооператоры создали мобильное приложение по доставке товаров «КООПмаг». Сервис позволяет заказывать товары в магазинах Чувашпотребсоюза из любой точки России, многие покупатели стали его постоянными клиентами.

Подключились кооператоры и к обслуживанию туристов, в том числе участников программы школьного туризма. Фестиваль национальной чувашской кухни «Вкусы Чувашии» с каждым годом привлекает все больше гостей.

«Все, что сделано, — это колоссальный труд каждого работника, мощного коллектива профессионалов. Спасибо вам, дорогие кооператоры, за ваш труд, патриотизм, за заботу о каждом жителе республики», — поблагодарил коллег в зале Валерий Павлов.

Много теплых слов прозвучало в адрес многотысячного коллектива Чувашпотребсоюза от гостей праздника. По словам Главы Чувашии Олега Николаева, работа, которую каждый день выполняют кооператоры, — необычайно важна. «В основе кооперации лежит объединение. За 105 лет система кооперации переживала разные этапы, но люди вместе все преодолевали. И сегодня это большое сообщество людей, которое решает задачи значительной части жителей Чувашии. Я уверен, мы вместе найдем дополнительные решения, чтобы охватить вниманием и те населенные пункты, которые остались без обслуживания», — сказал Олег Николаев. По его словам, Чувашпотребсоюз уже зарекомендовал себя надежным партнером в организации централизованного горячего питания в сельских школах, нет сомнения, что будут решены проблемы и отдаленных деревень. Руководитель республики поблагодарил всех работников отрасли за труд во благо Чувашии, особенно выделив ветеранов и представителей трудовых династий.

Поблагодарил за самоотверженную и преданную работу и председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Понимаю, что у потребительской кооперации непростые времена. Но призываю вас не останавливаться и двигаться вперед. Ваше дело правое, наше дело — правое, победа будет за нами!» — вдохновил Анатолий Геннадьевич.

Как к кормильцам обратилась к труженикам потребительских обществ депутат Госдумы Алла Салаева. «Каждый день вы идете помогать людям, развивать свое предприятие, наверное, это состояние вашей души, иначе такой атмосферы тепла, наверное, не было бы в зале. А такая атмосфера в коллективе идет от руководителя Валерия Михайловича и управленческой команды. Это большая ценность — работать в коллективе не только со 105-летней историей, но и там, где умеют поддерживать», — отметила парламентарий. В своем выступлении Алла Салаева заметила, что в годы войны, когда в Чувашию были эвакуированы 15 детских домов, именно предприятия системы потребкооперации обеспечивали ребятишек питанием. А как член Комитета Госдумы России по туризму с удовлетворением отметила, как много делают кооператоры для развития туризма в республике, в особенности путешествий школьников по Чувашии. «Через вас люди знакомятся с гостеприимством нашей республики. За это вам отдельное спасибо», — сказала Алла Салаева.

Поздравления коллегам адресовала председатель правления Центросоюза России Мария Бекетова. Она выделила социальную миссию Чувашпотребсоюза и сообщила, что всероссийский форум потребкооперации, который прошлой осенью принимала Чувашия, до сих пор вспоминают как один из самых масштабных и зрелищных. От имени Председателя Госсовета Чувашии Леонида Черкесова выступила и.о. спикера парламента Ольга Петрова. «Потребкооперация республики обеспечивает сотни тысяч жителей райцентров и отдаленных населенных пунктов социально значимыми и качественными товарами и услугами. Отрадно, что Чувашпотребсоюз на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в российском рейтинге, бережно хранит и приумножает лучшие традиции движения», — зачитала она приветственный адрес от лица Леонида Черкесова.

Лучшие работники из рук высоких гостей получили заслуженные награды. Почетными званиями и благодарностями удостоили бухгалтеров, заведующих райпо, продавцов и многих других тружеников предприятия.

Традиция На торжестве по случаю 105-летия председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов вручил свидетельства победителям экономического соревнования по итогам 2024 года. Первое место — у Моргаушского райпо, второе — у Ядринского райпо, третье — у Ишлейского райпо. За победу моргаушцы под аплодисменты зала получили дорогую реликвию — переходящее знамя Чувашпотребсоюза.

Страницы истории Чувашпотребсоюза мастера-кондитеры отразили на праздничном фотопрянике. Фото Валерия Панфилова