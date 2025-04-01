Не запретить, а научить: как спасти подростков от ДТП

В управлении Госавтоинспекции Чувашии состоялась пресс-конференция, посвященная безопасности несовершеннолетних водителей. Эксперты обсудили тревожную статистику, поделились опытом и наметили шаги для предотвращения трагедий.

В общении с журналистами участвовали представители ключевых ведомств: сотрудники Госавтоинспекции, детский омбудсмен Алевтина Федорова, чиновники Минобра и активисты мотодвижения. Тревожная статистика стала поводом для обсуждения: за год в авариях пострадали 180 подростков, каждый четвертый — ребенок на мототехнике или электросамокате.

Марат Михайлов, врио начальника управления Госавтоинспекции, начал совещание с демонстрации видео с мест происшествий. На экране мелькали кадры разбитой техники и записи с уличных камер. «Каждый из этих случаев — не просто цифра в отчете. Это сломанные судьбы, родители, которые не досмотрели, и дети, которые не осознали риска», — подчеркнул он.

Недавние примеры подтверждают тенденцию. 15-летний школьник, выехавший на тротуар на электросамокате, сбил женщину, а 17-летняя студентка попала в аварию на оживленном Московском проспекте. «Родители, покупая детям транспортное средство, часто не осознают рисков, — отметил Марат Михайлов. — Вот свежий пример: подростка за рулем автомобиля задержали в центре Чебоксар. Весь педагогический состав школы знал об этом, но не сообщил в полицию. Это не просто халатность — это соучастие в нарушении».

Игорь Ванеркин, представитель мотодружины, рассказал о рейдах и разъяснительной работе: «Мы регулярно патрулируем территорию Чувашии. Если видим подростков на мототехнике вне дорог общего пользования, проводим профилактические беседы, делаем замечания по экипировке, на личном примере объясняем правила безопасности».

Отдельной темой обсуждения стали электросамокаты. Врио начальника управления Госавтоинспекции напомнил: все дети, пострадавшие от данного вида транспорта в 2024 году, использовали арендованные устройства: «Падение на асфальт без экипировки — это гарантированные травмы головы и переломы. Но мы не запрещаем и не заставляем — мы стараемся учить и поддерживать. Уже летом на проспекте Ленина в северо-западном районе появятся дополнительные выделенные полосы для передвижений на самокате».

Владимир «Сахар» Захаров, мотолегенда Чувашской Республики, поддержал идею: «Подростки все равно будут гонять — энергия ищет выход. Дайте им легальные площадки с инструкторами! Пусть учатся управлять мотоциклом, а не убегать от Госавтоинспекции».

По итогам встречи договорились запустить акцию «Осторожно! За рулем дети!», подключить инспекторов к родительским собраниям и работать над улучшением дорожной инфраструктуры.

«Безопасность детей — задача, которая требует не штрафов, а диалога, — резюмировал Марат Михайлов. — Если школы, родители и Госавтоинспекция будут на одной волне, трагедий станет меньше».

Богадир Хамраев