Олег Николаев заглянул в «Школу для родителей» и заявил о новых мерах поддержки семей

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Беседа опытных родителей — Главы республики Олега Николаева и его супруги Натальи Алексеевны — с будущими мамами получилась теплой и доверительной. Фото Минздрава Чувашии

«Быть беременной — это счастье»

Во Всероссийский день беременных, что отмечается 7 апреля, Глава Чувашии посетил Президентский перинатальный центр в Чебоксарах. Вместе с председателем Союза женщин республики Натальей Николаевой и вице-премьером — министром здравоохранения региона Владимиром Степановым он ознакомился с современным оборудованием эмбриологической лаборатории, а затем пообщался с будущими роженицами.

Уже не приговор

По статистике бесплодием в нашей республике страдают 15-17% супружеских пар. Стать родителями им помогают в отделении вспомогательных репродуктивных технологий Президентского перинатального центра. К слову, здесь ежегодно обследуются около полутора тысяч человек в надежде обзавестись когда-нибудь своим чадом. С 2016 года лечение бесплодия с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) при отсутствии ограничений и противопоказаний проводится бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования.

В Президентском перинатальном центре Глава Чувашии ознакомился с работой лазерной системы для проведения процедур ЭКО. Фото cap.ru

Глава Чувашии осмотрел оборудование, установленное в лаборатории в декабре 2024 года. По словам главного врача центра Евгения Дубнера, оно оснащено уникальной системой, которая облегчает имплантацию эмбриона в полость матки, а значит, делает процедуру ЭКО более эффективной. Благодаря высоким технологиям, имеющимся в центре, с помощью экстракорпорального оплодотворения в Чувашии уже пролечились свыше 7,5 тыс. супружеских пар, наступило около 4,5 тыс. беременностей, и на свет появилось более 3,5 тыс. детей. Бесплодие для жителей республики давно перестало быть приговором, государство помогает людям создавать полноценные семьи.

Заметим, с 2019 года молодожены получают сертификат, по которому могут пройти комплексное обследование репродуктивного здоровья в Президентском перинатальном центре. Кстати, как сообщил Олег Николаев, в ближайшие три года планируется серьезная реконструкция и обновление учреждения.

Прокат для грудничков

В особой заботе нуждаются сегодня и беременные женщины, молодые и многодетные семьи. Об охране материнства и детства говорилось на встрече Главы республики с посетительницами «Школы для родителей».

«Улучшение демографической ситуации — это стратегический приоритет для страны и Чувашии. Поддержка семьи и материнства выходит на первый план», — подчеркнул Олег Николаев, напомнив, что с 1 января 2025 года в России стартовал национальный проект «Семья». Руководитель региона рассказал будущим мамам о новых инициативах, которые будут реализовываться в этом году. Это и повышение республиканского материнского капитала до 200 тыс. рублей, и единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей беременным студенткам. Многодетным же семьям помогут оплатить половину стоимости обучения их ребенка в техникуме или в вузе.

На базе социальных центров откроется 11 пунктов проката вещей для новорожденных. Закупка товаров первой необходимости, по словам Николаева, уже идет. Также будет организован кратковременный присмотр за детьми в помощь родителям, которым необходимо отлучиться по делам — например, пройти медосмотр или оформить документы. «Будем делать все необходимое для счастливого материнства и здоровья наших детей», — заверил Глава Чувашии.

Хорошими новостями поделился и министр здравоохранения Владимир Степанов. В этом году в девяти муниципальных округах — Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Комсомольском, Мариинско-Посадском, Моргаушском, Урмарском, Цивильском и Ядринском — заработают новые женские консультации. Во многих клиниках откроются кабинеты медико-социальной помощи, куда женщины смогут обращаться не только по вопросам здоровья, но и за правовой и психологической защитой. И опыт «Школы для родителей» Президентского перинатального центра придется кстати.

Учат пеленать и мам, и пап

Как сообщил Евгений Дубнер, с начала года в перинатальном центре прошло 735 занятий, которые посетили более 870 будущих мам. В школе есть и психолог, и соцработник. Также «уроки» ведут акушеры, неонатологи, педиатры. По мерам поддержки и прочим житейским вопросам будущих рожениц консультируют юристы. Кроме того, женщины могут заниматься тут йогой и гимнастикой, учатся правильно дышать, что им потом очень пригождается во время родов.

Поделились впечатлениями и сами беременные. Ольга Сымкина из Чебоксар, к примеру, уже в третий раз проходит «курс молодого родителя». «У меня уже есть двое детей, но многие моменты, связанные с рождением малыша и уходом за ним, со временем забываются. К тому же медицина не стоит на месте, постоянно появляется что-то новое. Так что и во время третьей беременности возникает немало вопросов, которые хочется обсудить с экспертами», — призналась слушательница школы.

Как рассказала врач-психотерапевт Людмила Емешева, на занятия порой приходят и будущие папы — учатся правильно пеленать и купать ребенка. «После занятий мужчины обретают уверенность, начинают чувствовать себя ответственными, знают, как помочь супруге в уходе за малышом. Это очень важно, потому что, когда в семье рождается ребенок, появляется много разных забот и обязанностей. Супруги должны разделить их между собой, тогда семья будет крепкой и справится со всеми трудностями», — заметила Людмила Юрьевна.

Однако не у всех дам вторые половинки рядом. Среди «учениц» школы есть и жены участников спецоперации. Пока мужчины выполняют воинский долг, их боевым подругам нужны сильная моральная поддержка, помощь родных и максимальное внимание со стороны государства. Солдатки на сносях очень надеются, что их мужья успеют приехать на выписку сыновей и дочек.

«Все будет хорошо. У ваших героев сейчас есть мощная мотивация», — приободрил Олег Николаев будущих мам. С особой теплотой он пожелал всем женщинам крепкого здоровья и радости в ожидании такого важного события — рождения малыша.

«Быть беременной — это счастье. Знаю это точно как мама троих детей», — подтвердила Наталья Николаева. Особенно приятно ей было видеть подруг, которые ждут третьего и четвертого ребенка. «Хочется, чтобы многодетность стала трендом нашей республики. Многодетные семьи — гордость Чувашии», — сказала председатель Союза женщин.

Опубликовано: 10 апреля 2025 г.


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