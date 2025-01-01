Задержан подозреваемый в стрельбе в Канаше

Следственным комитетом России по Чувашии возбуждено уголовное дело по факту убийства предпринимателя в одном из магазинов Канаша. 2 января мужчина в костюме Деда Мороза зашел в торговое помещение. Он направился к прилавку и выстрелил из ружья в хозяина магазина. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия, а ряженный злоумышленник скрылся. По версии следствия причиной убийства стал денежный долг потерпевшего перед подозреваемым.

В настоящее время лицо, подозреваемое в совершении указанного преступления, задержано, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура республики взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

Видео задержания подозреваемого показал «Чувашинформ».