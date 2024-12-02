Результаты спортивных матчей и соревнований

БАСКЕТБОЛ. В женской высшей лиге клуб «ЧГУ-Атланта» в родных стенах одержал две победы над «Славянкой-ЧКПЗ» из Челябинской области. Матчи завершились со счетом 69:59 и 57:48, соответственно. В турнирной таблице подопечные Никиты Иванова находятся на втором месте. В свою очередь, в аналогичном чемпионате у мужчин «Чебоксарские ястребы» дважды сломили сопротивление коллектива «Южный слон» (Ставрополь) — 104:74 и 81:69. Команда играющего тренера Антона Богдана идет на шестом месте в турнирной таблице.

СМЕШАННОЕ ЕДИНОБОРСТВО MMA. На международных соревнованиях в Смоленске спортсмены нашей республики собрали полный комплект медалей в возрастной группе девушек 12-13 лет. «Золото» в весовой категории до 37 кг на счету Валерии Кирилловой, «серебро» взяла Софья Александрова (вес до 52 кг), а «бронза» у Арсении Ивановой (вес до 48 кг). Также среди юношей и девушек 14-15 лет второе место заняла Александра Замятина (вес до 40 кг), а замкнул пьедестал почета Навруз Авзурахимов (вес до 44 кг), рассказали в Минспорте Чувашии.

МАС-РЕСТЛИНГ. На чемпионате и первенстве мира в Бишкеке представители Чувашии завоевали три медали, сообщили в Минспорте республики. В рамках чемпионата мира в весе 75 кг «серебро» у Алины Алексеевой. По результатам мирового первенства среди девушек в возрасте 16-17 лет второе место заняла Лия Иванова (вес 50 кг), а в аналогичной группе юношей в весе свыше 80 кг Станислав Яковлев замкнул пьедестал почета.

САМБО. Максим Максимов, воспитанник спортшколы олимпийского резерва № 10 имени А.И. Трофимова, завоевал бронзовую награду Кубка братьев Клецковых в весовой категории до 50 кг, сообщили в Минспорте Чувашии.