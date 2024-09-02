Спасти пернатого охотника

Грустная история со счастливым концом

Воспитанники чебоксарского детского сада № 165 на прогулке услышали шорох в кустах. Самые смелые мальчишки принялись выяснять, что за зверь такой спрятался. Раздвинули ветки и увидели пеструю птицу размером с ворону, с крупными крыльями и светло-желтыми глазами.

«То ли сокол, то ли ястреб», — предположили подошедшие воспитатели, рассмотрев поближе крылатого гостя. Заметив у него острые когти и клюв, взрослые решили держать взволнованных ребятишек подальше. Но, оказалось, птица не может летать.

Сотрудники детсада не знали куда обратиться за помощью. Сначала позвонили в зооуголок «Ковчег», но там сказали, что не принимают животных у населения. И тут вспомнили, что «Советская Чувашия» как-то писала про энтузиаста-сокольника Пимона Илларионова из Канашского округа, мечтающего создать свой реабилитационный центр для лесных обитателей, попавших в беду. Вот и позвонили в редакцию, чтобы узнать его контакты.

«Видимо, птица совсем выбилась из сил, потому что почти не сопротивлялась, когда мы положили ее в коробку. Только вертела головой и обеспокоенно на нас смотрела», — рассказала нам логопед детского сада Наталия Елисеева. Именно она взялась пристроить найденыша в надежные руки, потому что когда-то сама выходила воробья — пташка тогда прозимовала у спасительницы дома, а весной улетела. Но тут «пациент» оказался гораздо крупнее, поэтому педагог стала искать знатоков и специалистов.

Узнав по телефону о происшествии, Илларионов сразу сказал: «Везите». И в тот же вечер Наталия передала в его заботливые руки раненого хищника. Оказалось, это молодая самка ястреба-перепелятника. Пимон Федотович осмотрел напуганную и истощенную птицу, отвез к ветеринару, и там уже определили, что у нее открытый перелом крыла. «Хорошо, что вовремя привезли. Жить будет, а вот летать — вряд ли», — заключил опытный сокольник.

Объяснил он, и как ястреб мог покалечиться в городе. Скорее всего, охотился за синицами или воробьями. Набрал скорость, преследуя добычу, а пташки юркнули в какую-нибудь расщелину здания. Вероятно, преследователь не успел вовремя сориентироваться и врезался в стену.

Вообще, пернатые хищники, по словам Илларионова, уже давно осваивают город. Территории там большие, тепло, да и мелкой птицы, прикормленной человеком, полно. Встречаются ястребы, соколы, совы. Но если в лесу они полновластные хозяева, чувствующие себя в безопасности, то в городской среде нередко попадают в неприятности. Потому и нужен хороший реабилитационный центр, считает Пимон Федотович. Правда, местные власти пока не идут энтузиасту навстречу, ставя перед ним, по его словам, невыполнимые условия. Но упорный сокольник не теряет надежду. Недавно обратился в питомник хищных птиц в Екатеринбурге за кураторской поддержкой, изучает опыт создания подобных центров и продолжает мастерить вольеры для прибывающих на постой животных.

Подранка из Чебоксар Пимон Федотович выходил, благо спасать дикую птицу ему не впервой. Ястреб окреп, квартирует в одном из новых вольеров и время от времени пытается взлететь: пока не смирился со своим недугом. Имя новому члену своей пернатой семьи Илларионов еще не придумал. «Может, подскажут ребята из детского сада?» — предложил он.

По словам Наталии Анатольевны, дети переживали за птицу, когда ее поместили в коробку и увезли. После благополучного завершения истории логопед показала ребятам фотографии ястреба, присланные Пимоном Федотовичем. Мальчишки и девчонки гордятся, что поучаствовали в спасении. Даже подготовили рисунки, посвященные лесным обитателям Чувашии.

«В Год экологии в республике в нашем садике проводится много мероприятий, — сообщила педагог. — Воспитанники вместе с наставниками участвуют в субботниках, готовят проекты и видеоролики, где рассказывают о сортировке мусора, сохранении лесов от пожаров. Но случай с птицей стал для них «живым» примером того, как нужно бережно относиться к братьям меньшим».

Публикуется в рамках проекта «Экология и жизнь», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии