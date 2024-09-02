В ЧГУ имени И.Н. Ульянова обсудили защиту интеллектуальной собственности и поддержали юных изобретателей

Правильно упаковать и вовремя запатентовать

Шахматный тренажер на концентрацию внимания, звуковую анатомическую модель с электродами, виртуальный помощник по запоминанию трудных слов, «беспилотный» торфодобытчик — эти и другие разработки презентовали юные изобретатели на одной из площадок конференции «Стратегия развития интеллектуальной собственности в России». Форум прошел в Чувашском госуниверситете имени И.Н. Ульянова при поддержке московской юридической фирмы «Городисский и Партнеры» и при участии Федеральной службы по интеллектуальной собственности и Евразийского патентного ведомства.

Смарт-трактор и самодельный квадроцикл

Выставка работ молодых интеллектуалов, развернувшаяся на площадке перед корпусом «А» ЧувГУ, так заинтересовала участников конференции, что организаторам даже пришлось немного сдвинуть график пленарного заседания, чтобы гости успели пообщаться с ребятами.

«Изучаю питон, ардуино, программирую в скретче, тестирую шахматный тренажер…» — со знанием дела перечислил свои увлечения ученик чебоксарской школы № 65 Роман Гришин. Вместе с «коллегами» он презентовал экспертам последние изобретения своего «школьного завода» и кружка робототехники. Девятиклассник Кирилл Тихонов, например, показал, как работает робот-манипулятор на передвижной платформе. С этим устройством юные разработчики участвовали в соревнованиях по робототехнике в Красноярске и заняли второе место в номинации «Игры роботов».

«У нашего «Геоника» пять моторов, два из них отвечают за передвижение, остальные — управляют манипулятором. Его задача взять руду, у нас эту роль исполняют шайбы. Если на одной из них желтая наклейка — робот должен положить ее на весы, а обычную шайбу нужно закинуть в колбу», — рассказал Кирилл. Парень подметил, что школа у них современная, а IT-технологии изучаются даже на уроках труда.

3D-модель умного «торфотрака» создала «Команда Кулибина» из Дома научной коллаборации имени С.А. Абрукова Чувашского госуниверситета.

«Смарт-трактор хорош тем, что он экономичный, им можно управлять на расстоянии. Человеку на торфяном поле находиться вредно, от пыли страдают его легкие, поэтому мы решили разработать «беспилотный» вариант. Еще он может сам менять насадки», — разрекламировал оригинальную модель ученик 5-го класса чебоксарского лицея № 3 Вадим Фесенко.

Александр Александров из Новочебоксарского кванториума презентовал альтернативу пластику — биоразлагаемый материал, что не вредит окружающей среде. Саша рассказал, что в лаборатории он выращивает бактерии, которые «поедают» полиэтилен. Антон Павлов из 44-го лицея придумал, как играючи можно заучить самые сложные слова. Он разработал программу, которую учителя уже используют на уроках.

А студент второго курса Чебоксарского электромеханического колледжа Денис Марушев из Новочебоксарска представил квадроцикл. Машина создана с минимальным бюджетом из подручных материалов, сообщил парень. Собирал все сам в свободное от учебы время, чертежи брал из интернета и дорабатывал.

«Получился вполне удобный и проходимый транспорт с небольшой скоростью. Его еще нужно довести до ума, времени пока не хватает», — рассказал Денис. Кстати, это не первая его самоделка, до квадроцикла он собрал мопед. В колледже студент учится на монтажника радиоэлектронной аппаратуры, но мечтает дальше совершенствовать свои инженерно-конструкторские навыки…

Участники конференции, среди которых были эксперты Федеральной службы по интеллектуальной собственности, представители бизнеса и научного сообщества, дотошно интересовались всеми деталями представленных ребятами «творений», а заодно рассказывали молодежи о том, что такое интеллектуальная собственность, как получить патент на разработку и защитить свое «детище» от посягательств конкурентов. Подробнее эти и другие серьезные темы обсуждались потом в зале ученого совета ЧувГУ.

Не только «железо», но и интеллект

«Сегодня перед университетами стоит непростая задача — исполнять установки, обозначенные руководством страны. Прежде всего, речь идет о научно-технологическом развитии России, способности государства самостоятельно разрабатывать свои технологии. Все это тесно перекликается с темой нашей конференции», — подчеркнул ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров.

В Чувашии, регионе с большой плотностью населения, нет значимых природных ресурсов, добавил он. Поэтому путь нашей республики — это высокотехнологичная, трудоемкая экономика, подготовка цифровых инженеров, которые хорошо знают не только «железо», но и программирование.

Ахиллесовой пятой вузов, по мнению ректора, является невысокий уровень коммерциализации результатов интеллектуального труда. И в этой связи университет проявляет живой интерес к патентованию своих продуктов и оформлению других документов, которые подтверждают его достижения и права.

Поддержал проведение конференции и Кабинет министров республики. Участников форума приветствовал вице-премьер — руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов: «Направление, связанное с развитием интеллектуальной собственности, — одно из приоритетных для региона. Восемь национальных проектов, которые планируется реализовывать до 2030 года, в том числе связаны с темой технологического суверенитета». Он сообщил, что в Чувашии разрабатывается региональная программа развития науки и техники, рассчитанная на 10 лет.

Среди приоритетных направлений: создание центра развития компетенций промышленного и энергетического комплексов, открытие на базе ЧГУ кафедры по освоению систем беспилотного управления и подготовке соответствующих кадров, внедрение новых направлений химико-фармацевтического факультета.

«Будем формировать инновационные точки роста, развивать сферу интеллектуальной собственности в Чувашии и помогать в этом нашим вузам и предприятиям», — пообещал вице-премьер.

Не стоит «вставать на лыжи» конкурента

За два дня конференции прошли десятки круглых столов, дискуссий, встреч с экспертами. Говорили об охране промышленной собственности, мерах поддержки разработчиков инновационной продукции и многом другом. Так, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Карина Таукенова на простых жизненных примерах рассказала о недобросовестной конкуренции и защите правообладателей.

Скажем, предприниматель делал садовую технику «Торнадо» и достаточно успешно продавал ее многие годы. И вдруг другой производитель начал выпускать такой же продукт под тем же названием, открыл совою компанию, зарегистрировал товарный знак и запретил кому-либо его использовать. ФАС собрала все необходимые доказательства нарушения и обратилась в Роспатент, чтобы аннулировать регистрацию недобросовестного конкурента, который, как говорится, «встал на чужие лыжи».

«Сегодня мы видели много изобретений. Ребята, делающие первые шаги в науку, должны знать о том, что когда они станут настоящими разработчиками, учеными, им нужно будет вовремя регистрировать свои технологические новинки», — заметила представитель ФАС.

Рассказала она и о других случаях нечестной конкуренции. Например, частный предприниматель «копирует» диван одной крупной фабрики: делает его из дешевых материалов и продает по низкой цене. Иногда производители занимаются подражательством — используют дизайн и название популярного продукта, внося небольшие изменения. Покупатели думают, что приобретают знакомый товар (консервы, макароны, косметику), а это оказывается совсем другая фирма.

Некоторые коммерческие компании «маскируются» под государственные: называют себя так, чтобы вызвать ассоциацию с госструктурой (Жилфонд, Энергонадзор, Единый визовый центр), при этом используют символику официальных органов и таким образом вводят людей в заблуждение. Немало инцидентов сейчас на фармрынке. Не честные производители применяют названия или упаковку популярных медицинских изделий, чтобы продавать БАДы (биологически активные добавки) или косметику.

Есть нюансы и при продвижении регионального товара. Скажем, Чувашия выпускает свои уникальные продукты, которые под одним названием могут делать несколько производителей. Но некоторые хотят монополизировать процесс, что не правильно. Есть вопросы и в изготовлении фирменной и сувенирной продукции. Если наименование закрепляется за отдельными лицами, получившими регистрацию, то использовать художественные и стилистические особенности может каждый предприниматель, работающий в традиционной технике в регионе. «Для нас это особенно чувствительно, потому что так мы защищаем малый и средний бизнес», — сказала Таукенова.

Кстати, гостья, успела познакомиться с сувенирной продукцией республики в центре Чебоксар. И вообще отметила, что ей очень понравилось в нашем регионе. «Я впервые на чувашской земле. С удовольствием прогулялась по центру столицы. У вас все очень здорово, город благоустроенный и уютный», — отметила эксперт, поблагодарив за гостеприимство.

КСТАТИ

Во время проведения научно-практической конференции, посвященной развитию интеллектуальной собственности в России, было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Госслужбой Чувашии по конкурентной политике и тарифам, Чувашским УФАС России и ЧГУ имени И.Н. Ульянова.

Стороны намерены разрабатывать образовательные программы по повышению квалификации специалистов, организовывать стажировки для студентов, что поможет им адаптироваться к рынку труда и повысить шансы на трудоустройство, проводить профориентационные мероприятия, конференции и семинары с участием экспертов из разных областей. По словам руководителя Госслужбы Чувашии по тарифам Сергея Егорова, соглашение станет «рывком к развитию кадрового потенциала в области тарифного регулирования и интеллектуальной собственности», обеспечит качественное обучение и подготовку специалистов для работы в госсекторе.