СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,

руководитель Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам:

«В рамках подписанного трехстороннего соглашения запускаем проект «Контрактный управляющий: дорогу молодым». Он предоставит студентам Чебоксарского филиала РАНХиГС уникальную возможность получить дополнительную профессию в сфере закупок во время основного обучения. В современных условиях, когда мы неуклонно движемся к высокому экономическому росту и достижению важнейших национальных целей, эффективная система закупок играет определяющую роль. Именно поэтому мы придаем первостепенное значение кадровому резерву в этой области».