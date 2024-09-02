В республике отметили 95-летие со дня рождения Андрияна Николаева

Человек, открывший миру Чувашию

Весь день тянулись люди с букетами в руках к памятным местам в Чебоксарах, связанным с именем дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Андрияна Николаева — каждый год 5 сентября, в день рождения чувашского «Сокола», монумент и бюст на одноименной улице утопают в цветах. А вчера праздник был вдвойне радостным: исполнилось 95 лет со дня рождения выдающегося сына чувашского народа.

Второй год подряд разделить гордость с земляками в Чувашию вместе с семьей приезжает дочь Андрияна Григорьевича и Валентины Терешковой — Елена Андрияновна Терешкова. Прибыли на родину космонавта и другие почетные гости. Среди них — директор музея первой в мире женщины-космонавта «Космос» в селе Никульское под Ярославлем Игорь Зуб, помощник депутата Госдумы России Валентины Терешковой Кира Крайнова, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергей Авдеев. Ранним утром вместе с депутатами Госсовета Чувашии они возложили цветы к памятнику Андрияну Григорьевичу на улице Николаева, который, к слову, был открыт ровно 13 лет назад, и приняли участие в торжественном митинге у подножия монумента.

На площади собрались те, кто лично знал космонавта, а также те, кто берет с него пример и вдохновляется его подвигом по книгам, фильмам, музейным экспонатам, — школьники, воспитанники детских садов, студенты.

«Мы восхищаемся личностью человека, прославившего Чувашию на весь мир. Андриян Григорьевич Николаев для нас не просто космонавт номер три, а человек, который всю свою жизнь посвятил служению Родине, пример беззаветной преданности стране и народу», — сказал спикер Госсовета Чувашии Леонид Черкесов.

А после полудня главной площадкой празднования стала малая родина человека-легенды — село Шоршелы в Мариинско-Посадском округе. Из года в год уютная территория мемориального комплекса объединяет родных, друзей, односельчан, первых лиц республики и всех, кто бережно хранит память о прославленном земляке. Непременно посещает памятный митинг и Глава Чувашии Олег Николаев.

«Андриян Григорьевич — звездный сын чувашского народа, человек, открывший космос многим поколениям. Его жизненный путь — это умение мечтать, трудолюбиво делать все, чтобы эта мечта стала реальностью. Для всех нас это яркий пример. Мы должны помнить, сохранять и передавать из поколения в поколение все его достижения и подвиги. Спасибо всем, кто вносит вклад в сохранение памяти об Андрияне Григорьевиче. Добрый, жизнерадостный, открытый и всегда радеющий за свою родную Чувашию Андриян Григорьевич Николаев навсегда останется в наших сердцах. Мы будем делать все, чтобы быть достойными нашего великого земляка», — отметил руководитель республики, выразив особые слова признания дочери космонавтов за визит.

Елена Андрияновна тепло поблагодарила земляков за сохранение памяти об ее отце и обратилась к подрастающему поколению: «Так, как любил свою малую родину Андриян Григорьевич, надо поучиться нам каждому. Он не забывал родной язык, он не забывал приезжать практически каждый год в Шоршелы, чтобы прислониться к своему истоку. Он всегда всем рассказывал о Чувашии, он помогал Чувашии, помогал, чем мог: и в строительстве заводов, и в сельском хозяйстве. Он — человек, который рано ушел из Чебоксар, из Чувашии, но всю жизнь посвятил служению своей малой родине. Мне хочется пожелать вам, ребята: помните свою малую родину, будьте достойными гражданами. Есть путеводная звезда, идите за ней, как пошел за ней простой мальчик из села Шоршелы».

Поздравил и Герой России Сергей Авдеев, которому посчастливилось общаться с Андрияном Николаевым. От лица покорителей космоса он пригласил школьников и студентов вступить в отряд космонавтов и ни много ни мало — представлять Чувашию в полетах в космос.

В знак почитания и памяти гости и ученики Шоршелской школы возложили цветы к бюсту Андрияна Николаева и в часовне, где покоится космонавт. Олег Николаев вместе с дочерью космонавтов, ее супругом Андреем Родионовым и внуком Андреем посадили в саду мемориального комплекса именную молодую яблоньку. В «звездном» парке деревце стало 205-м по счету.

А вечером в Чувашской государственной филармонии состоялось торжественное мероприятие.

Между тем

Как отметил Глава Чувашии Олег Николаев, в следующем году музей космонавтики в Шоршелах ждет преображение. Идею реконструкции комплекса поддержал Президент страны Владимир Путин. Увеличится площадь фондохранилища и музея, появятся аналогово-цифровой планетарий с полнокупольной проекционной системой, астрономическая обсерватория в сферическом куполе, наблюдательная площадка, конференц-зал, классы для лекций и кружков. «Уверен, у нас все получится. Мы будем делать все, чтобы быть достойными нашего великого земляка», — считает руководитель республики.

Фото из архива редакции