Города под защитным «колпаком»

Уличные видеокамеры не следят, а охраняют.

«Водитель скрылся с места ДТП», «Нападавший ушел в неизвестном направлении», «Эвакуация людей вблизи лесного пожара» — сегодня такие фразы из новостных лент не вызывают чрезмерной озабоченности или чувства несправедливости. Все потому, что мы знаем — с высокой долей вероятности виновных найдут, ЧП ликвидируют без больших затрат и ущерба. Система видеонаблюдения и взаимодействие специальных служб приносят результат. С запуском регионального аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» эта работа станет более эффективной.

Идея «Безопасного города» сама по себе не нова. Концепция его построения и развития утверждена распоряжением Правительства России еще в декабре 2014 года. Это такой комплекс систем управления рисками, благодаря которому государство стремится обеспечить жизнь и деятельность населения всесторонней защитой, прежде всего, от потенциальных внешних угроз (природных, техногенных, социально-биологических, экологических, криминальных). В Чувашии проект стал разрабатываться в 2021 году, тогда же была создана межведомственная рабочая группа по этому вопросу.

Справка «СЧ» Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» обеспечивает общественную безопасность, правопорядок и безопасность окружающей среды. Она объединяет различные информационные системы мониторинга и реагирования.

На днях состоялось очередное заседание группы, которое провел Глава республики Олег Николаев. В частности, он отметил, что проделана большая работа. «Мы провели достаточное количество мероприятий для того, чтобы достичь промежуточной реализации. Эти результаты являются фундаментом для более быстрого масштабирования компонентов, чтобы обеспечивать более оперативное реагирование на складывающуюся ситуацию в разных сферах жизнедеятельности региона», — заявил Николаев.

В 2023 году проектная документация на создание в регионе АПК «Безопасный город» получила положительное экспертное заключение у Совета главных конструкторов аппаратно-программного комплекса, который функционирует при МЧС России. Надо сказать, что в качестве программного ядра наши разработчики использовали региональную интеграционную систему уличного видеонаблюдения, видеоаналитики и ее сегментов. Комплексное программное решение позволяет фиксировать происшествия в реальном времени, обеспечивает доступ к информации экстренных служб. А также помогает организовывать оперативную работу, опираясь на статистические данные и прогнозы.

Таким образом, удалось создать некую единую «базу», посредством которой различные ведомства, экстренные и оперативные службы согласованно и быстро могут реагировать на любые критические ситуации. В июле — августе этого года региональная система АПК и ее компоненты успешно прошли проверку в Чебоксарах и Новочебоксарске и сегодня функционируют в штатном режиме. Конечно же, такой «защитный круг» будет оберегать не только столичное и околостоличное пространство. По словам вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрия Краснова, опыт двух городов распространится на всю республику.

«Ставим перед собой задачу расширить систему на другие муниципалитеты, создать единый контур и наполнять элементами АПК «Безопасный город» весь регион», — сказал руководитель Минэкономразвития. Так, уже разработан единый реестр мест, где будут установлены камеры видеонаблюдения, видеоаналитики на территориях муниципальных образований. В настоящее время в реестр входит более двух тысяч таких точек.

По информации Минцифры Чувашии, АПК «Безопасный город» является крупным сегментом проекта «Умный город». И очевидно, что накопленные на сегодняшний момент данные в информационных системах можно использовать для решения многих задач. В ближайшее время комплекс «БГ» дополнится и системой мониторинга окружающей среды — чтобы минимизировать вредные выбросы в воздух.

«Аппаратно-программный комплекс должен в перспективе стать технической платформой, которая позволит принимать эффективные решения. Он является важным элементом устойчивого социально-экономического развития, так как направлен на сведение к минимуму рисков, подрывающих безопасность и правопорядок», — отметил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаил Степанов.

Дословно ДМИТРИЙ КРАСНОВ, вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии: «В Чувашии в 2021 году введено в эксплуатацию множество различных систем. Они были разрознены, не было единого центра управления этими системами. Это и 112, и муниципальный сегмент видеонаблюдения, единые диспетчерские службы на уровне муниципалитетов, всевозможные ведомственные системы в сфере безопасности. Проанализировав имеющиеся возможности и задачи, которые стоят перед нами, мы спроектировали комплекс таким образом, что он может собрать различные информационные потоки в единую архитектуру. Причем удалось сделать это в разы дешевле, чем в других регионах».

Уличные камеры видеонаблюдения размещаются по всему городу и выполняют разные задачи. Фото Веры Захаровой