В интересах бизнеса

В Чувашии появится Центр семейного предпринимательства. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Чувашии Игорь Кустарин на встрече с Главой региона Олегом Николаевым. Наряду с центром планируется также открыть в городах и округах республики представительские отделения ТПП и запустить новую услугу по ведению бухгалтерского и кадрового учета. В интересах малого, среднего и крупного бизнеса Торгово-промышленная палата помогает в проведении экспертизы и выдаче сертификатов, ведет работу по «раскрутке» продукции чувашских производителей, занимается правовой поддержкой предпринимательства.
Опубликовано: 4 сентября 2024 г.
Тэги:
Семья
Экономика
Экспертиза
Олег Николаев
торгово-промышленная палата
Центр семейного предпринимательства
Семья
Экономика
Экспертиза
Олег Николаев
торгово-промышленная палата
Центр семейного предпринимательства
Читайте также:
Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»