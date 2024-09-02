В интересах бизнеса

В Чувашии появится Центр семейного предпринимательства. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Чувашии Игорь Кустарин на встрече с Главой региона Олегом Николаевым. Наряду с центром планируется также открыть в городах и округах республики представительские отделения ТПП и запустить новую услугу по ведению бухгалтерского и кадрового учета. В интересах малого, среднего и крупного бизнеса Торгово-промышленная палата помогает в проведении экспертизы и выдаче сертификатов, ведет работу по «раскрутке» продукции чувашских производителей, занимается правовой поддержкой предпринимательства.

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