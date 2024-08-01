Перевозчик нарушает

«С 2017 года живу в «Садовом» и подобное вижу впервые — с контейнерной площадки перестали вывозить мусор», — так начала свое обращение в редакцию «СЧ» читательница из Чебоксар.

Горожанка также прислала фото, сделанное по проспекту Г. Айги, 13, корп. 1. Впрочем, такая антисанитария царит не только здесь. Госжилинспекция Чувашии уже в курсе проблемы. На днях с руководителем ведомства Виктором Кочетковым встретился генеральный директор ООО «Ситиматик Чувашия» Максим Черемисин. Главной темой стала неудовлетворительная работа АО «Канашская городская ярмарка».

Эта компания, как сообщает пресс-служба ООО, была определена в ходе торгов в качестве основного перевозчика ТКО в Ленинском районе г. Чебоксары и Чебоксарском муниципальном округе и приступила к работе с 15 августа. Нарушения стали фиксировать с самого начала. «Вывоз осуществляется выборочно. На большинстве контейнерных площадок отмечается захламление, что создает неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку», — сказал Максим Черемисин.

Нарушения фиксируются и направляются в компанию для организации оперативного вывоза. Однако пока ситуация кардинальным образом не меняется.