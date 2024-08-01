В Алатыре должны привести в порядок контейнерные площадки

Находятся проблемные участки на пересечении улиц Пархоменко и Сурский тракт, Комсомола и Стрелецкой, а также на улице Полевой. Нарушения зафиксировали сотрудники Алатырской межрайонной прокуратуры. Площадки не оборудованы должным образом — здесь нет твердого покрытия и ограждения с трех сторон. Уборка прилегающих территорий не проводится, в результате они превратились в несанкционированные свалки.

В отношении ответственного должностного лица за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Тем временем готовятся документы для заключения муниципального контракта на очистку контейнерных площадок.