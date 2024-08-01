В Алатыре должны привести в порядок контейнерные площадки

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Находятся проблемные участки на пересечении улиц Пархоменко и Сурский тракт, Комсомола и Стрелецкой, а также на улице Полевой. Нарушения зафиксировали сотрудники Алатырской межрайонной прокуратуры. Площадки не оборудованы должным образом — здесь нет твердого покрытия и ограждения с трех сторон. Уборка прилегающих территорий не проводится, в результате они превратились в несанкционированные свалки.
В отношении ответственного должностного лица за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Тем временем готовятся документы для заключения муниципального контракта на очистку контейнерных площадок.

Опубликовано: 14 августа 2024 г.


Читайте также:

Прокуратура потребовала от администрации Канаша ликвидировать несанкционированные свалки
Бюджет с прибавкой, подготовка к юбилею автономии и прямая линия
Схема обращения с коммунальными отходами в Чувашии далека от оптимальной
Олег Николаев дал поручения по обращениям жителей, поступившим через соцсети
Контрольно-счетная палата изучила долги предприятий ЖКХ и ход реализации "мусорной реформы"
В Новочебоксарске среди бытовых отходов нашли щенка
О «платежках» за июль, дорогах и ценах
От несанкционированных свалок в республике очищено 43 гектара земли

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.