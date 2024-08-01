В Канашском округе ведется строительство мусоросортировочного комплекса

Чтобы отходов стало меньше

Подрядчик вышел на объект в июне. На сегодняшний день, как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Чувашии, на площадке выполнены корчевка кустарника и мелколесья, разработка грунта с перемещением, устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне.

Объект в Канашском округе — часть концессионных соглашений, заключенных в 2022 году на строительство трех мусоросортировочных комплексов мощностью 30 тыс. тонн каждый, в том числе в Батыревском и Моргаушском округах. Договоренности об их поэтапном возведении были достигнуты в прошлом году в ходе совещания Главы Чувашии Олега Николаева с руководством ППК «Российский экологический оператор».

«За 2023 год нам удалось достичь всех целевых показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». Сейчас перед нами не менее амбициозные цели, поставленные уже на уровне страны — к 2030 году снизить объем захоронения отходов в два раза и обеспечить сортировку отходов до 100%. Достичь их, а заодно в разы улучшить экологическую ситуацию в республике нам помогут эти мусоросортировочные комплексы», — говорит руководитель Минприроды Чувашии Эмир Бедертдинов.

Примечательно, что работы в Канашском округе стартовали в Год экологической культуры и бережного природопользования, который объявлен в Чувашии. Новый объект планируется ввести в эксплуатацию в конце 2025 года.