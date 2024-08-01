Многодетные родители республики встретились с Главой Чувашии Олегом Николаевым

Большая семья — это здорово!

Без сомнения, многодетность — подвиг, тяжелый труд и ответственность. Но в большой семье помимо больших забот — больше радости, положительных эмоций, вдохновения. И активные многодетные семьи могут быть хорошим примером для всех нас. Эта мысль стала сквозной во вчерашней встрече Главы Чувашии с многодетными родителями.

Хранители традиционных ценностей

Поводом для встречи послужили, можно сказать, успехи наших многодетных семей на общероссийском уровне. Так, на встрече присутствовали финалисты конкурса «Это у нас семейное», участники конкурса «Семья года», а также семья, получившая в этом году орден «Родительская слава». А вообще собралось шесть дружных «ячеек общества»: Зайцевы, Алексеевы, Шишовы, Алексеевы-Павловы, Пермяковы, Чубаровы. И в начале разговора Олег Николаев поблагодарил их за активность, открытость и неравнодушие. «В сегодняшнее непростое время вы являетесь хранителями традиционных семейных ценностей», — сказал Глава.

Всероссийский конкурс «Это у нас семейное» прошел в этом году впервые. В нем участвовали почти 600 тыс. человек из более чем 100 тыс. семейных команд из всех 89 регионов России. Приятно, что в финал вышли три семьи из Чувашии: Пермяковы, Алексеевы-Павловы, Алексеевы. В семье Алексеевых из Красноармейского округа шестеро детей — три сына, три дочки. Идея принять участие в конкурсе принадлежала главе семейства Валерию. «Испытания конкурса еще больше сплотили нас, — рассказал он. — Мы раскрылись с разных сторон, узнали друг друга еще лучше. Приятно удивили дети, они показали свои лидерские качества, самостоятельность, находчивость. Теперь мы точно уверены в их будущем».

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Перед правительством республики стоит задача в ближайшие два-три года сделать так, чтобы каждая семья получала в проактивном режиме положенные ей меры поддержки. Чтобы приходил просто перечень положенных государственных форм поддержки, где останется только согласиться и поставить подпись. Чтобы семья чувствовала себя уверенно и могла реализовать все намеченные цели, развиваться, трудиться, поддерживать детей, а детям — мечтать, раскрываться и реализовываться».

Предмет особой гордости Пермяковых из Новочебоксарска — генеалогическое древо, которое составила бабушка: она знает и может перечислить шесть поколений семей Пермяковых, Ванюшиных. К тому же бабушка всех приятно удивила на конкурсе, в котором тоже участвовала. «Она показала себя очень достойно, хотя были волнение и страх, — рассказал Василий, глава семейства Пермяковых. — В ней раскрылись артистические способности. Это пригодилось при выполнении задания под названием «Крокодил», где жестами надо было объяснить какое-нибудь выражение. Она все очень хорошо показывала, поэтому мы с легкостью все угадывали».

Сергей и Ольга Шишовы из Новочебоксарска воспитывают девятерых детей. Недавно семья была удостоена ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Они также участвовали в телемосте с Владимиром Путиным вместе с девятью семьями из разных регионов России, награжденными орденом «Родительская слава». «Как сказал Владимир Путин: «Россия — большая дружная семья». И мы это почувствовали во время поездки в Москву, где встретились с другими большими и дружными семьями из Санкт-Петербурга, Чечни, Краснодара, Тюмени. И в знак нашей дружбы мы подарили памятные чувашские сувениры каждой семье, чтобы не забывали об этой встрече», — рассказала Ольга Шишова.

«СЧ» уже писала о семье Зайцевых из Шумерли, и вот приятная новость — они стали лауреатами всероссийского конкурса «Семья года». «На днях от организаторов пришло письмо… Нас ждут на награждение в октябре», — сообщил Алексей Зайцев.

Поддержка тоже очень важна

Руководитель региона затронул тему государственной поддержки многодетных семей. «В Год семьи нам особенно важно говорить о традиционных российских духовно-нравственных ценностях, — сказал Николаев. — Указом Президента России Владимира Путина на федеральном уровне закреплено понятие многодетной семьи, идет большая работа по созданию мер поддержки. Также поступательно расширяется комплекс региональных мер, их с 2020 года введено 17. На сегодня в республике более 18 тысяч многодетных семей, и каждый четвертый ребенок растет в такой семье».

Министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, в свою очередь, сообщила, что в этом году появились такие меры поддержки, как компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги, на оплату школьной и спортивной формы. «Весь комплекс мер постоянно анализируется и с учетом мнений семей пересматривается. И помимо материальных мер поддержки важно сохранять ценность семьи, поэтому важно работать и с молодым поколением», — подчеркнула Елизарова.

А чтобы создавать условия для счастливой и гармоничной жизни, важно и самим семьям говорить о себе. Председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева предложила участникам встречи стать организаторами площадки, где родители и дети смогут получить перезагрузку, лучше узнать друг друга и пообщаться. «Вы можете создать условия для тиражирования эффективных социальных практик, направленных на повышение роли семьи и осознанное родительство», — сказала Наталья Алексеевна.

Публикуется в рамках проекта «Семья в приоритете», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии