Кадры для успехов настоящих и будущих

Гордые за свой труд, влюбленные в родное предприятие… Во всяком случае каждый, с кем довелось побеседовать автору этих строк на Чебоксарском электроаппаратном заводе, увлеченно рассказывает про свою работу — с непременным акцентом на то, что его труд является важной частичкой большого дела, которым занимается ЧЭАЗ.

Молодой, перспективный

Будь то молодой рабочий или конструктор с солидным стажем — тут все такие. Возьмем, к примеру, электросварщика цеха С-1 ИПК «Щит» Илью Волкова.

«Молодой, перспективный, активно участвует в общественной жизни цеха, завода», — с улыбкой говорит про коллегу непосредственный его начальник — мастер сварочного участка Эдуард Алексеев. И, уже серьезно, продолжает: «Пришел к нам учеником, мы его, можно сказать, воспитали «с нуля». Сам приложил усилия, наставничество сработало — мастер терпение проявил, и сегодня имеем вот такого хорошего специалиста. А работа электросварщика у нас — это вам не покосившийся забор у себя на даче приварить: нужно уметь читать сложные чертежи, подобрать детали, выставить необходимые параметры работы сварочного аппарата и т.д. — со всем этим он успешно справляется».

Илья — выпускник машиностроительного техникума, работал в автосервисах, водителем — говорит, не понравилось. А тут друг, который работает на электроаппаратном, на завод позвал. Хотел устроиться водителем, но вакансии не оказалось. Предложили электросварщиком. Парень по этой специальности ни дня не работал, но, благо, в техникуме получил дополнительную специальность, есть корочка электросварщика второго разряда — почему бы и не попробовать? Попробовал — да так удачно, что ничего другого ему сегодня и не надо. За короткое время стал электросварщиком пятого разряда — руководство ему сегодня доверяет самые сложные задания.

«Работа интересная — каждый день обучаешься чему-то новому», — отмечает он. Вот и сегодня занят непростой работой: «Это будет блочно-модульная подстанция — пока, как видите, на стадии основания. Тут каждый миллиметр на счету, важно качество каждого шва». Работой доволен. Подчеркивает, что коллектив хороший, дружный: если нужно — помогут и словом, и делом. А как с зарплатой? Учитывая, что молодой человек недавно женился, семья ждет пополнения — вопрос далеко не праздный. Ответ прозвучал короткий: «Не обижают…» Сумму называть не стал — лишь отшутился: «Завидовать будете».

Лучше немцев — умеем и можем

Главный конструктор по электрическим аппаратам ИПК «Реконт» Николай Сорокин на заводе с 1996 года — тоже человек, увлеченный своей работой. Про контакторы на конвейере, предназначенные для включения и выключения электрической нагрузки, может рассказывать интересно и долго.

«Эти уже второго поколения — у них современный промышленный дизайн, они удобны в эксплуатации. Очень надежные — с хорошими ресурсными характеристиками, поэтому и пользуются большим спросом. Аппараты предназначены для работы в тяжелых режимах — когда, например, двигатель нагружен. Надежно работают в суровых условиях — при температурах от минус 60 до плюс 60 градусов. Простые в установке, обслуживании и ремонте — легко возвращаются в рабочее состояние. Вставляется ЗИП, отвинтил два винтика, контакты поменял — и он снова щелкает еще миллион включений и выключений…»

Каждый аппарат — это комбинация узлов и деталей. Уникальность ЧЭАЗа заключается в том, что он является предприятием полного технологического цикла, поэтому и всю оснастку под все виды выпускаемых деталей завод делает сам — вплоть до горячей переработки пластмассы. Поэтому и работы для конструкторов более чем достаточно. Только в «Реконте» разными направлениями конструкторской деятельности занимаются полсотни специалистов. Нарисовать мало, они не только разрабатывают и изготавливают изделия, но и сопровождают их производство.

Очень много, говорит Николай Николаевич, опытно-конструкторских работ по заданию Минпромторга РФ. Только под его руководством выполнено около трех десятков ОКРов. Большая работа проведена в рамках госпрограммы импортозамещения: «Сделали полный функциональный аналог импортного образца. Причем наш аппарат получился даже лучше, чем немецкий: меньше по габаритам и дешевле — полностью из наших материалов и компонентов. Используем новый суперпластик, который держит 300 градусов — представляете!?»

Николай Сорокин является лауреатом Государственной премии Чувашии в области науки и техники — удостоен награды в 2020 году в составе авторского коллектива совместно с учеными ЧГУ. А в 2003 году он получил государственную молодежную премию — за разработанный им самый малогабаритный вакуумник. Кстати, по его мнению, работа конструктора сегодня очень привлекательна для молодых людей. Молодежь нынче амбициозная — вот и карты им в руки. Тем более, что сегодня доступны современные цифровые средства: «Это мы в свое время чертежи делали тушью, от руки, а сегодня в этом деле помогают компьютеры — быстро, точно и эффективно». Николай Николаевич очень рад, что молодежь идет в профессию. Выпускники ЧГУ пополнили ряды конструкторов «Реконта» и в прошлом году, и в нынешнем — есть кому передавать опыт. Главный конструктор сам является ассистентом кафедры электрических и электронных аппаратов ЧГУ: отличная возможность присмотреться к студентам — «вот и выбираем самых толковых».

Работа сложная, тем и интересная

Дмитрий Мочалов, начальник бюро программирования ОНТ ИПК «Приводная техника», на завод пришел тоже из университета — работал там.

«Направление деятельности в ЧГУ совпало с тем, что нужно было заводу — пришел, заразился, с тех пор я здесь. Понравилась работа — интересная, сложная… Вокруг нас сегодня очень много вычислительных устройств — как в быту, так и на объектах инфраструктуры. Всем этим нужно управлять — вот и занимаемся созданием программ для систем управления оперативными средствами», — описывая сферу своей деятельности, говорит он.

«Работа на заводе привлекает тем, что здесь можно заниматься масштабными проектами, которые реализуются в течение нескольких лет, — продолжает начальник бюро. — Порой на старте и не представляешь, во что это выльется — если бы знал, что будет так сложно, может испугался бы и не взялся за него. Техзадание на тот или иной проект нередко является лишь вершиной айсберга. Его подноготная не всегда очевидна. Начинаешь изучать, погружаешься глубже — а там скрыта такая махина! Бывает не получается месяцами, и сон теряешь. Но у нас способный коллектив научных работников — потихоньку все вытягиваем. И какое удовольствие, когда получаешь результат, ради которого все так долго и напряженно работали. Творческая работа увенчалась успехом: наконец-то все ожило, заработало!»

Можно подумать, что доверять молодежи такую работу — полное безрассудство. Но Дмитрий Мочалов иного мнения: «Наоборот, стараемся брать молодых людей — несмотря на отсутствие опыта. Потому что у них нет зацикленности в профессиональных рамках, которая в процессе долгих лет устанавливаются и цементируются в каждом из нас. Работник с опытом идет по проторенной дороге, а молодежь из-за подвижности ума способна находить наиболее эффективные решения, которых с той проторенной дороги не всегда видно».

Впрочем, «взрослых» коллег он не обижает — отдает должное их опыту: «Они, в свою очередь, тоже обладают преимуществом — четко знают, чего не следует делать, что очень сильно экономит время и силы при решении разных задач. Чего не скажешь о молодежи — она порой много энергии тратит на поиск ненужного. Поэтому и необходимо обеспечение баланса дерзости молодежи и мудрости старших. Это и есть преемственность поколений, с которым, уверен Дмитрий Олегович, в возглавляемом им бюро все в порядке.

ЧЭАЗ приглашает

Между тем ЧЭАЗ, по словам начальника отдела управления и мотивации персонала завода Ирины Кольцовой, строит планы по серьезному увеличению объемов выпускаемой продукции — предстоит переход на 2-3-сменную работу. Нужны кадры. Предприятие на протяжении последних лет плотно занималось их привлечением. Тесное сотрудничество с учебными заведениями, профориентационная работа со школьниками — ежегодно завод посещают порядка 600 детей, на экскурсии приезжают даже из округов республики, другие меры — все это дает результат.

Еще несколько лет назад доля молодых сотрудников на заводе была ничтожно мала. Грамотная кадровая политика позволила выправить ситуацию. Сегодня средний возраст персонала завода составляет 44 года. Численность работников группы компаний ЧЭАЗ насчитывает более 3 тыс. человек, почти треть из которых, порядка 900 человек, это молодые люди до 35 лет. Но и этого мало.

«Нам нужны электромонтажники-схемщики, слесари механосборочных работ, электросварщики, ошиновщики, токари, слесари-инструментальщики, — отметила Ирина Юрьевна. — Принимаем и тех, у кого нет образования, опыта работы — наставники помогут в освоении необходимых специальностей. Приглашаем молодых людей влиться в большой дружный коллектив электроаппаратчиков. Достойные условия труда и заработную плату гарантируем».