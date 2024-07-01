Хмелеводы получают новую поддержку

Для хмелеводов Чувашии увеличены ставки госсубсидий. По разным направлениям поддержки рост составил от двух до восьми раз. Соответствующие коррективы внесены приказом Минсельхоза республики в июле нынешнего года.

Решению предшествовали обсуждения со специалистами отрасли, экспертным советом, общественниками. Это отвечает задачам Стратегии развития хмелеводства, рассчитанной до 2035 года. «Для нас важно создать все возможности для инвесторов и увеличить площади хмельников с действующих 137 гектаров до двух тысяч», — отметил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

В частности, вдвое, по сравнению с предыдущим годом, увеличились ставки на закладку хмельников — это федеральная мера поддержки. На каждый гектар производителям вернется до 501,1 тыс. рублей, но не более 80% от затрат, на российские саженцы. И 978,9 тыс. рублей, но не больше 30%, на иностранные. Кроме того, по федеральной субсидии хмелеводы могут вернуть часть затрат на закладку хмельников и строительство хмелевых шпалер. С использованием российских саженцев это 1847,6 тыс. руб. на один гектар. После закладки и до товарного плодоношения хмелеводы тоже получают федеральные субсидии на уход. Сумма почти в восемь раз больше прошлогодней.

Как только урожай созреет, и аграрий продаст его, сельхозтоваропроизводитель снова сможет претендовать на выплаты. Размер компенсации будет определяться по итогам года, исходя из объема полученного хмеля в Чувашии. На это направление в 2024 году предусмотрено 18,5 млн рублей, что на 3,7% больше, чем в прошлом году.

Между тем, до старта III Всероссийского фестиваля «Зеленое золото России» остается совсем немного времени. Чувашия в третий раз примет гостей. Мероприятие состоится с 10 по 17 августа в Чебоксарах на территории Речного порта.

Сергей Артамонов отмечает, что «Зеленое золото России» — это уникальная площадка, где представят лучшие практики отечественного пивоварения, достижения страны в сфере хмелеводства. Здесь будет демонстрироваться культура потребления качественных сортовых пенных напитков, оригинальная рецептура блюд преимущественно из фермерской продукции.

Фестиваль рассчитан на посетителей категории 18+ и предусматривает ежедневную развлекательную программу. Откроет двери «Пенный городок» с шатрами, домиками-шале, национальной кухней, авторскими блюдами, напитками. Каждый день — выступления эстрадных артистов, розыгрыши, кулинарные мастер-классы, экскурсии, обряды пивоварения.

Деловая часть (конференция «Российский хмель») пройдет 14-15 августа. Свое участие в фестивале подтвердили 18 пивоваренных компаний из Московской, Ульяновской, Самарской, Пензенской областей, республик Татарстан, Марий Эл, Чувашии, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода, Алтайского края.