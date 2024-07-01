Хмелеводы получают новую поддержку

Для хмелеводов Чувашии увеличены ставки госсубсидий. По разным направлениям поддержки рост составил от двух до восьми раз. Соответствующие коррективы внесены приказом Минсельхоза республики в июле нынешнего года.
Решению предшествовали обсуждения со специалистами отрасли, экспертным советом, общественниками. Это отвечает задачам Стратегии развития хмелеводства, рассчитанной до 2035 года. «Для нас важно создать все возможности для инвесторов и увеличить площади хмельников с действующих 137 гектаров до двух тысяч», — отметил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.
В частности, вдвое, по сравнению с предыдущим годом, увеличились ставки на закладку хмельников — это федеральная мера поддержки. На каждый гектар производителям вернется до 501,1 тыс. рублей, но не более 80% от затрат, на российские саженцы. И 978,9 тыс. рублей, но не больше 30%, на иностранные. Кроме того, по федеральной субсидии хмелеводы могут вернуть часть затрат на закладку хмельников и строительство хмелевых шпалер. С использованием российских саженцев это 1847,6 тыс. руб. на один гектар. После закладки и до товарного плодоношения хмелеводы тоже получают федеральные субсидии на уход. Сумма почти в восемь раз больше прошлогодней.
Как только урожай созреет, и аграрий продаст его, сельхозтоваропроизводитель снова сможет претендовать на выплаты. Размер компенсации будет определяться по итогам года, исходя из объема полученного хмеля в Чувашии. На это направление в 2024 году предусмотрено 18,5 млн рублей, что на 3,7% больше, чем в прошлом году.
Между тем, до старта III Всероссийского фестиваля «Зеленое золото России» остается совсем немного времени. Чувашия в третий раз примет гостей. Мероприятие состоится с 10 по 17 августа в Чебоксарах на территории Речного порта.
Сергей Артамонов отмечает, что «Зеленое золото России» — это уникальная площадка, где представят лучшие практики отечественного пивоварения, достижения страны в сфере хмелеводства. Здесь будет демонстрироваться культура потребления качественных сортовых пенных напитков, оригинальная рецептура блюд преимущественно из фермерской продукции.
Фестиваль рассчитан на посетителей категории 18+ и предусматривает ежедневную развлекательную программу. Откроет двери «Пенный городок» с шатрами, домиками-шале, национальной кухней, авторскими блюдами, напитками. Каждый день — выступления эстрадных артистов, розыгрыши, кулинарные мастер-классы, экскурсии, обряды пивоварения.
Деловая часть (конференция «Российский хмель») пройдет 14-15 августа. Свое участие в фестивале подтвердили 18 пивоваренных компаний из Московской, Ульяновской, Самарской, Пензенской областей, республик Татарстан, Марий Эл, Чувашии, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода, Алтайского края.
Хмелеводы получают новую поддержку
Для хмелеводов Чувашии увеличены ставки госсубсидий. По разным направлениям поддержки рост составил от двух до восьми раз. Соответствующие коррективы внесены приказом Минсельхоза республики в июле нынешнего года.