Лимиты господдержки самозанятых увеличены с 500 тыс. до 700 тыс. рублей на одно хозяйство

Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Заявки на получение республиканских субсидий принимаются до 15 августа, пишет в своем телеграм-канале вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. В число направлений входит покупка до трех коров со ставкой 70 тыс. на голову, коз и овец — 5 тыс. рублей на голову. Кроме этого, можно будет получить господдержку на содержание молочных коров до 7,5 тыс. на голову, овец и коз — до 500 руб. на голову. Также в перечень входит возмещение 90% затрат на осеменение коров, 50% — на проведение лабораторных испытаний семян и агрохимическое обследование почв, 40% — на приобретение техники, оборудования, а также материалов для пчеловодства, 30% — на приобретение минеральных удобрений.